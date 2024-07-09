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林依晨拒當醫師娘！眼睛《失明》大膽出櫃　她被起底是血觀音女星

▲林依晨（左）主演新電影《失明》，演出眼睛出狀況後找到真我的醫師娘，與《血觀音》吳可熙大談女女戀。（圖／周子娛樂）
▲林依晨（左）主演新電影《失明》，演出眼睛出狀況後找到真我的醫師娘，與《血觀音》吳可熙大談女女戀。（圖／周子娛樂）

記者黃雅琪／綜合報導

金鐘影后林依晨升格為電影監製，在導演周美豫最新力作《失明》中擔任女主角，飾演一位世俗眼光中的賢妻良母、醫師娘「許書儀」，與《血觀音》吳可熙飾演的初戀學姊「羅雪津」重新相遇後，看似完美順遂的生活卻逐漸動搖，並發現自己的視力出現狀況。林依晨說：「希望透過這部電影，讓更多人看見自己的故事與狀態。在各種身分之下，都還是要保留一個『做自己』的選項。」

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首度擔任電影監製的林依晨，從籌資、劇本到電影製作與宣傳，樣樣親力親為。林依晨說：「參與幕後製作又同時作為演員，是一大挑戰。可以在這樣的文本裡擔任監製，真的學習到很多！而且我真的好擔心劇組吃不飽，所以常常準備不同的美食來慰勞辛苦的大家。」

電影寫實刻劃了初戀的遺憾、家庭羈絆中的動容與掙扎、現實無奈下的自我認同。林依晨表示，會有這麼特別的片名，是因為人們在一段關係當中，常常眼明卻心盲，看不見人事物最重要的本質！她所飾演的書儀也是在視力逐漸出現狀況後，才更清楚地感受到那些對自己最寶貴的東西。

▲林依晨（左）與吳可熙主演電影《失明》，挑戰女女戀故事。（圖／周子娛樂）
▲林依晨（左）與吳可熙主演電影《失明》，挑戰女女戀故事。（圖／周子娛樂）
電影《失明》改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，並由多次以女性視角創作、長期關注性別議題的導演周美豫執導，透過影像細膩刻畫現代家庭角色的多重掙扎，以及女性在婚姻中自我追尋的糾結與困境。

導演周美豫透露，故事最初版本，其實是以男性為主角，但經過多方思考討論後，製作團隊決定大膽翻轉原先設定，以女性關係為故事主軸。林依晨也說：「《失明》講述的不僅僅是一個女性自覺的故事，同時也是每個人內在掙扎和成長的寫照。」

▲首度擔任監製兼女主角，林依晨為電影《失明》扛下重任。（圖／周子娛樂）
▲首度擔任監製兼女主角，林依晨為電影《失明》扛下重任。（圖／周子娛樂）
電影《失明》已於2024年5月正式拍攝完畢，目前積極參與海外影展，盼透過這部以女性出發、紀錄當代多元性別的影視作品，能在國際上被看見。因此製作團隊於7月4日發起《失明》電影後製與上映集資計畫，希望透過大眾的力量，募集後製、宣傳與發行經費。

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