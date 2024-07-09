林依晨拒當醫師娘！眼睛《失明》大膽出櫃　她被起底是血觀音女星

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電影寫實刻劃了初戀的遺憾、家庭羈絆中的動容與掙扎、現實無奈下的自我認同。林依晨表示，會有這麼特別的片名，是因為人們在一段關係當中，常常眼明卻心盲，看不見人事物最重要的本質！她所飾演的書儀也是在視力逐漸出現狀況後，才更清楚地感受到那些對自己最寶貴的東西。
電影《失明》改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，並由多次以女性視角創作、長期關注性別議題的導演周美豫執導，透過影像細膩刻畫現代家庭角色的多重掙扎，以及女性在婚姻中自我追尋的糾結與困境。
導演周美豫透露，故事最初版本，其實是以男性為主角，但經過多方思考討論後，製作團隊決定大膽翻轉原先設定，以女性關係為故事主軸。林依晨也說：「《失明》講述的不僅僅是一個女性自覺的故事，同時也是每個人內在掙扎和成長的寫照。」
電影《失明》已於2024年5月正式拍攝完畢，目前積極參與海外影展，盼透過這部以女性出發、紀錄當代多元性別的影視作品，能在國際上被看見。因此製作團隊於7月4日發起《失明》電影後製與上映集資計畫，希望透過大眾的力量，募集後製、宣傳與發行經費。
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