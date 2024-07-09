500萬根本零錢？鄭文燦最新財產申報曝　10年變化超驚人

「鄭文燦案7年後才解封！」　羅智強肯定賴清德、法務部長

▲ 羅智強肯定法務部長鄭銘謙查辦鄭文燦案。（圖／國會頻道）
▲ 羅智強肯定法務部長鄭銘謙查辦鄭文燦案。（圖／國會頻道）

記者陳佩君／台北報導

前海基會董事長鄭文燦涉貪案今（9）日再開羈押庭。國民黨立委羅智強在立院質詢時表示，肯定總統賴清德、法務部長鄭銘謙查弊案，但會不會雷聲大雨點小？行政院長卓榮泰回應，尊重檢調單位專業調查，按照證據跟事實辦案最重要。

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立法院會今天進行施政總質詢，羅智強在質詢時表示，賴清德曾說不分黨派、不論何人，只要涉及非法檢調就該查辦、勿枉勿縱，他要肯定法務部長鄭銘謙，相關案情長達7年，前部長邱太三、蔡清祥不敢辦，鄭銘謙當部長後，檢查機關就動起來了。

羅智強直言，要提醒院長、法務部長跟檢察官不要犯錯誤，雖然案件已經開始辦，但有些東西他看不太懂，民進黨首長涉及貪瀆案好像有特權列車，7年的案子等賴清德上任才解封，前面的部長是在吃閒飯？過去辦新竹市長高虹安、新竹縣縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙都有檢調大舉搜索，鄭文燦卻不用，為何會有這樣的差別待遇？

卓榮泰回應，尊重檢調單位專業調查，不論哪幾個人，不分黨派、不分個人。

羅智強提到，鄭文燦過去的案子應好好調查，而外界也有很多政治陰謀論，會不會查辦結果雷聲大雨點小？卓榮泰回應，除了尊重調查外，按照證據跟事實辦案，這最重要。

羅智強追問，若鄭文燦涉貪事實明確，部長有擔當做檢查官後盾，讓他們查辦到底嗎？鄭銘謙回應，檢察官依法偵辦，就是詳細調查，勿枉勿縱、依法詳細調查，但對於偵查過程，他不能去指導。

羅智強期盼，不希望該案最後變成政治交換；卓榮泰說，絕對不要用不正確的邏輯，來看待司法案件。

羅智強又問，賴清德新官上任三把火開始要辦，肯定賴清德辦弊案，但不是只有鄭文燦，前市長林智堅新竹棒球場的的進度如何？鄭銘謙回應，有民眾告發，檢察官就會依法偵辦，法務部不會指導干涉也不會介入個案。

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