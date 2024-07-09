「鄭文燦案7年後才解封！」　羅智強肯定賴清德、法務部長

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羅智強直言，要提醒院長、法務部長跟檢察官不要犯錯誤，雖然案件已經開始辦，但有些東西他看不太懂，民進黨首長涉及貪瀆案好像有特權列車，7年的案子等賴清德上任才解封，前面的部長是在吃閒飯？過去辦新竹市長高虹安、新竹縣縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙都有檢調大舉搜索，鄭文燦卻不用，為何會有這樣的差別待遇？
卓榮泰回應，尊重檢調單位專業調查，不論哪幾個人，不分黨派、不分個人。
羅智強提到，鄭文燦過去的案子應好好調查，而外界也有很多政治陰謀論，會不會查辦結果雷聲大雨點小？卓榮泰回應，除了尊重調查外，按照證據跟事實辦案，這最重要。
羅智強追問，若鄭文燦涉貪事實明確，部長有擔當做檢查官後盾，讓他們查辦到底嗎？鄭銘謙回應，檢察官依法偵辦，就是詳細調查，勿枉勿縱、依法詳細調查，但對於偵查過程，他不能去指導。
羅智強期盼，不希望該案最後變成政治交換；卓榮泰說，絕對不要用不正確的邏輯，來看待司法案件。
羅智強又問，賴清德新官上任三把火開始要辦，肯定賴清德辦弊案，但不是只有鄭文燦，前市長林智堅新竹棒球場的的進度如何？鄭銘謙回應，有民眾告發，檢察官就會依法偵辦，法務部不會指導干涉也不會介入個案。
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