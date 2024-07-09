63歲「影子歌后」林淑容被傳死訊 本人現身闢謠：不會去在意
因參加《一道彩虹》節目模仿鳳飛飛唱歌而走紅、有「影子歌后」封號的林淑容神隱多年，睽違12年將於9月28日在高雄流行音樂中心舉行「2024昨夜星辰世界巡迴演唱會」。消失期間一度被傳出罹癌、離世等烏龍消息，對此，林淑容昨（8）日在記者會上澄清表示：「沒辦法，畢竟是公眾人物，我不會去在意，只要自己好好的就好了。」
記者許芷芸／綜合報導
林淑容也解釋神隱的真實原因是為了療情傷，她大方表示：「因為我個性比較傳統，認定交往9年多的男友就是終身的伴侶，後來我覺得他不適合當作結婚的對象，還是果斷一點離開他，所以我就去躲起來了。」這一休息就休息了10年，問及身邊有無新對象，她則豁達地說：「沒有新的追求者，這個是緣分，我是覺得算了，一個人滿自由的，開心就好，家人都很關心我，當然會想找老來伴，但沒關係啦！」
林淑容表示，休息的這段時間讓她感覺很放鬆，能夠好好陪伴家人，不過她還是很想念舞台，所以自然而然地就復出了，也讓喜愛她的歌迷能再度聽到她的好聲音。
此外，63歲的林淑容依舊保養得宜，她坦言自我要求很高，疫情之前每天都上健身房運動，後來因為疫情的關係就停擺了，現在因為要開演唱會，需要體力和肺活量，因此要為演唱會繼續去健身房運動。至於這次演唱會上的造型，她表示會有新的突破，該露的地方都會露，希望在台上能夠美美的，她認為年齡不是問題，只要用心沒有什麼是做不到的。