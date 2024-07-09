唐治平經紀人曝最新處理狀況！檢警「齒模比對」確認遺體是唐母
唐治平母親在6月3日被鄰居發現陳屍社區頂樓，他看過遺體2度堅決不認屍，新北市刑大已於上月4日發布認領公告，昨（8）日是最後認屍期限，但因案件特殊，地檢署進行大體齒模比對，確認就是唐母。目前已確認遺體身分，唐治平經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「我們會協助告知他留意地檢署的公文（需正式公文），如果他願意前往，也會陪同的。」
記者林奕如／台北報導
唐治平迄今不認為母親已經死亡，仍對外表示母親僅是離家、而非過世，他之後屢次被拍到在大街晃蕩，並且精神狀況不穩定，但本人沒有病識感，各界想幫忙都卡關，但透過熱心人士幫忙，被愛爾麗醫美集團總裁常如山聘請為泰拳教練。他的好友也持續在關注他的心情狀況，但不敢逼太緊，「一直都在關心他，一切以尊重他為主。」
唐母遺體冰存板殯至今已逾1個月，已經過了認屍期限，新北刑事警察大隊指出，將再請示士林地檢署，由檢察官決定遺體發還日期，再由殯儀館以「有主無名屍」收埋。
士林地檢署用科學驗證進行身分比對，透過台大醫院幫忙，以醫療資料取得唐媽媽看牙紀錄，齒模比對後，確認該具遺體的確是唐媽媽，將通知唐治平比對結果，再度請他領回遺體。