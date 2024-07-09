林士傑槍擊命案！警方尋獲第2台作案車輛 狡詐嫌「潑鹽酸滅證」
8日清晨，台南市區漁會理事長林士傑，於自家門口遭槍擊身亡，槍手犯案後逃逸，警方積極調閱監視器擴大追蹤，8日下午，警方於台南市南區新建路，尋獲嫌犯作案用車輛，但疑似為了滅證，車子遭焚火燒的漆黑，車上查獲疑似犯案用手槍。後續，又找到第二台犯案用車輛，但卻潑鹽酸滅證，警方研判，整起案件是嚴密的計畫性犯罪，不排除凶嫌已偷渡出境，全案持續偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林士傑遭槍擊命案，引發社會震驚，警方隨即成立專案小組追查，兇嫌埋伏於林世傑住家附近，見其現身之後，隨即上前連開11槍，犯案之後轉身落跑，整個過程僅短短8秒，期間，更使用2台犯案車輛製造斷點，且全都是掛假車牌的權利車，躲避警方追緝，儼然是有計畫性的預謀犯案。
另外，台南地檢署檢察官會同法醫相驗，發現林士傑頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判頸部及胸腔中彈為致命傷，並安排電腦斷層掃描及解剖鑑定。檢警發現，部分子彈仍在死者體內，今（9日）下午，將由法醫於台南市立殯儀館進行解剖鑑定及槍創、彈道比對，以確認死者確切遭槍擊情況及死亡原因。全案擴大偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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