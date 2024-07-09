巴黎奧運後勤升級！賴清德提「黃金計畫3.0」　期許成績超越東奧

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總統賴清德表示，今天非常榮幸能來到國訓中心為選手加油打氣，「首先我要恭喜各位選手，能夠站上國際舞台，這當然是經年累月、日以繼夜訓練努力的成果，站上國際舞台不僅是追求夢想人生的成就，更是凝聚國家團結力量的重要象徵，我代表國人恭喜大家，也祝福大家旗開得勝，不要客氣，把獎牌帶回來！」
雖然賴清德自稱不是體育選手出身，但他強調自己非常支持體育運動，對國訓中心和體育署的各項要求都全力支持，並且談到對國內選手幫助極大的「黃金計畫」；賴總統感謝前行政院長蘇貞昌和現任行政院長陳建仁推動的黃金計畫2.0，並表示未來還會有「黃金計畫3.0」。
「我們的國手這麼努力站上舞台，絕對不能讓他們孤單，我們要做他們最堅實的後盾，今年後勤支援比東京奧運更好，」賴清德說，「這次不僅設有奧運中繼站，讓選手們有好的休息空間，農業部也與國訓合作，把台灣農產品送到巴黎，加上食品公司提供優良食品，讓選手們補充體力。另外，國訓中心和運科中心也合作，將高壓氧設備帶到巴黎，幫助選手恢復疲勞。」
賴清德進一步強調，本次中華隊後勤升級，免費租借的巴黎運動中心，讓選手們不必跟別國選手排隊等場地，隨時可以訓練，國訓中心也會進駐提供完美的訓練場地，讓選手們隨時備戰。
中華隊即將出征巴黎 盼成績超越東奧2金
賴清德表示：「這次的備戰計畫不僅僅是黃金計畫，還有『黃金+計畫』。我們在東京奧運獲得12面獎牌，其中金牌2面、銀牌4面、銅牌6面，現在我們在黃金+計畫下，巴黎奧運成績有信心超越東奧。」
最後，賴清德感謝團長、總領隊、隊職員及各位教練，還有每一位選手的辛勤努力，「這是真正的國家隊，全國人民會做你們最堅強的後盾，祝福大家一路平安、一帆風順。」
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