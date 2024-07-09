64歲近視男看文字突「扭曲變形」 眼醫一查已經是「黃斑部病變」
高度近視的民眾如果有出現「文字扭曲」不要拖快就醫！書田診所眼科主任醫師顏敏芳分享曾收治一名64歲的陳先生，個案表示，有一天晚上突然覺得字體扭曲看不清，因此求診，經過檢查發現為高度近視引發黃斑部病變，黃斑部下有不正常的血管滲漏，造成黃斑部水腫，看東西扭曲，經過治療才挽回視力。醫師提醒，高度近視者，不論是否因做過手術而減輕了近視度數，仍要維持定期檢查的習慣，才能早期發現眼睛是否出現病變。
記者周淑萍/綜合報導
64歲的陳先生，之前雙眼近視度數高達1200度，在開完白內障後近視度數大幅減少，自認為不再是高度近視，也沒有做眼睛定期檢查，某晚突然覺得字體扭曲看不清，因此求診。經顏敏芳醫師透過散瞳眼底檢查、光學共軛斷層掃描(OCT)及螢光眼底攝影檢查，發現為高度近視引發黃斑部病變，黃斑部下有不正常的血管滲漏，造成黃斑部水腫，看東西扭曲。申請健保給付抗新生血管藥物治療，1個月後進行玻璃體內注射，治療2週後看字扭曲的情況改善。
醫師解釋，會造成文字扭曲的可能原因，包含高度近視黃斑部病變、黃斑部皺褶、老年性黃斑部病變、糖尿病黃斑部水腫、視網膜血管阻塞等都是可能的原因，其中，高度近視黃斑部病變是因高度近視造成眼軸過長，視網膜下產生新生血管造成出血或水腫，進而影響視力，使得看文字或影像出現扭曲變形，此外還可能有顏色分辨異常、看見固定中心黑影等症狀。
除此之外，高度近視者各種眼部病變的風險都會比較高，像是視網膜剝離、白內障、青光眼、黃斑部病變等。即使因屈光手術或白內障手術後近數度數減低，高度近視帶來的病變風險仍然存在，不可輕忽。
顏敏芳醫師提醒，生活型態轉變及3C產品的盛行，使得學童近視比例增加，應儘早開始控制近視，避免演變為高度近視而增加眼睛病變的風險；對成年人來說，也要留意用眼的習慣、時間及姿勢，倘有發覺眼睛有異狀時，儘早就醫治療。高度近視者，不論是否因做過手術而減輕了近視度數，仍要維持定期檢查的習慣，才能早期發現眼睛是否出現病變。