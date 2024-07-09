數位還是世代落差？年輕議員批紙本出版品浪費　盧秀燕3理由力保

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陳俞融要求市府減少紙本出版品的數量，並將重點轉移到電子出版。她強調無紙化是全球趨勢，市府應該透過減少使用紙張，展示對環保的承諾，也是對未來世代負責的行動。她建議政府出版品可透過電子化進行更有效傳播，例如通過Line等官方管道推送，或在各局處官網建立出版專區，讓市民更方便查閱資訊，確保公共資源得到更有效利用的同時，也為台中市數位化和環保努力做出貢獻。
陳俞融的建議，盧秀燕顯然見解不同，她今（9）日在市政會議罕見花了3分多鐘，解釋市府堅持繼續紙本出版的原因。
盧秀燕說，現在雖然是數位時代，但「還是有少數市民存在數位落差」，她舉例明明很多人閱讀線上新聞，但紙本報刊雜誌還是存在；其二是反數位落差，即便人們習慣使用手機與平板，也有人覺得長期看螢幕很傷眼，並認為閱讀紙本有益健康；其三是文化界倡導紙本之美，有些資訊透過紙本出版，可以讓喜愛紙本的人擁有閱讀的工具與管道。
盧秀燕強調，還是有些人主張以紙本進行適當的文化保存與推廣，因此市府會繼續提撥一小部份預算，進行紙本印刷工作，但印製的數量不會太多，包括文化局、建設局、客委會、原民會和新聞局等單位都有紙本刊物，若外界有特別需要，可以向相關局處接洽索取。