500萬根本零錢？鄭文燦最新財產申報曝　10年變化超驚人

數位還是世代落差？年輕議員批紙本出版品浪費　盧秀燕3理由力保

▲台中市議員陳俞融批評，市府每年花1千多萬元印製各種紙本出版品，在數位時代是資源浪費。（圖／陳俞融提供，2024.07.09）
▲台中市議員陳俞融批評，市府每年花1千多萬元印製各種紙本出版品，在數位時代是資源浪費。（圖／陳俞融提供，2024.07.09）

記者顏幸如／台中報導

台中市議員陳俞融日前批評，市府每年花1千多萬元，印製各種紙本出版品宣傳市政，在數位時代根本是資源浪費，要求市府減少紙張使用「對未來世代負責」。台中市長盧秀燕今天以數位落差、反數位落差、文化界倡議紙本之美等3大理由，力挺這些紙本出版品，強調市府有必要提撥一小部份預算，顧及少數市民的需求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
33歲的陳俞融日前在臉書發文，指台中市政府各局處的出版品高達37種，光是去年的印刷成本、發送費用就高達1335萬元，例如新聞局出版的《漾台中》一年印20萬本，費用高達510萬元、建設局的《建設大台中》則是127萬多元。這些出版品主要目的是宣傳市政，但多數市民不會特地閱讀這些出版物，意味著大量資源可能被浪費。

▲盧秀燕秀出市府出版品，強調有必要提撥部份預算顧及少數市民的需求。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.07.09）
▲盧秀燕秀出市府出版品，強調有必要提撥部份預算顧及少數市民的需求。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.07.09）
陳俞融要求市府減少紙本出版品的數量，並將重點轉移到電子出版。她強調無紙化是全球趨勢，市府應該透過減少使用紙張，展示對環保的承諾，也是對未來世代負責的行動。她建議政府出版品可透過電子化進行更有效傳播，例如通過Line等官方管道推送，或在各局處官網建立出版專區，讓市民更方便查閱資訊，確保公共資源得到更有效利用的同時，也為台中市數位化和環保努力做出貢獻。

陳俞融的建議，盧秀燕顯然見解不同，她今（9）日在市政會議罕見花了3分多鐘，解釋市府堅持繼續紙本出版的原因。

盧秀燕說，現在雖然是數位時代，但「還是有少數市民存在數位落差」，她舉例明明很多人閱讀線上新聞，但紙本報刊雜誌還是存在；其二是反數位落差，即便人們習慣使用手機與平板，也有人覺得長期看螢幕很傷眼，並認為閱讀紙本有益健康；其三是文化界倡導紙本之美，有些資訊透過紙本出版，可以讓喜愛紙本的人擁有閱讀的工具與管道。

盧秀燕強調，還是有些人主張以紙本進行適當的文化保存與推廣，因此市府會繼續提撥一小部份預算，進行紙本印刷工作，但印製的數量不會太多，包括文化局、建設局、客委會、原民會和新聞局等單位都有紙本刊物，若外界有特別需要，可以向相關局處接洽索取。

獨行女怕怕！神祕空間超像恐怖片　中市議員籲全面評估地下道存廢

中市府紙本印製上千萬元　議員呼籲電子化

打到骨折也不想買！全國最低價TPASS效益不如預期　中市府曝原因

黑衣男按鈴後急逃命畫面曝光　官員示範按對講機3次才成功

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代