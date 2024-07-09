PLG湊足4隊新賽季肯定會打！台鋼獵鷹帶槍投靠　陳建州：已排賽程

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台鋼獵鷹在聲明中指出，加入新聯盟籌備委員會的期望是以11隊合併開打2024-25賽季，也期待新聯盟籌備委員會能整合現有雙邊資源降低球團間的惡性競爭。但是昨日11隊所參與之新聯盟籌備會議，在各隊代表認知差距過大的情況下結束，台鋼獵鷹球團深感遺憾及失望，後續也決定退出。
至於新聯盟參賽意向書方面，台鋼獵鷹承認之前確實已經簽了，但強調此意向書僅代表初步合作意願，且意向書中第五點明確記載該書不構成具有拘束力之法律承諾。
PLG湊足4隊 新賽季肯定開打
獵鷹正式加入PLG，讓目前的情況發生一些實質變化，PLG職籃元年就是4隊開打，所以他們目前已經有了一個可以開始第5季的雛型了。陳建州表示，賽程都已經在安排，新球季「肯定會打」。
「PLG聯盟非常歡迎台鋼加入，創造一個新的歷史紀錄。」台鋼獵鷹球團成為PLG史上第一支待過T1聯盟的球隊，陳建州談起雙方什麼時候接頭時表示，「其實就是平常都跟球團老闆有互動，我覺得我們和他們球隊之間應該也是彼此欣賞，獵鷹棒球和籃球都有經營，展現出深耕南台灣職業運動的決心，我們非常敬佩。」
陳建州表示，目前的情況和第一季很像，自己並不覺得前面是很艱鉅的任務，「難度當然會有，但我們元年也是四隊，賽制上面的安排上也有模型了，未來會我們會集中假日安排賽程，製造更多火花。現在賽程已經在排了，會包含一些海外的比賽，EASL也算進去，一切都在軌道上，我們（新賽季）肯定會打！選秀會相關的事情也很快會公布。」
PLG有第五隊？陳建州：花若盛開，蝴蝶自來
台灣籃壇這個夏天激烈變動，PLG決定走自己的路，未來還會有新夥伴加入嗎？陳建州神祕地表示：「期待努力中，我們就是把該做的事情做好，持續做該做的事情。『花若盛開，蝴蝶自來。』這是我們一貫的精神。」