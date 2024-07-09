鄭百億傳聞已久？他曾邀鄭文燦到神明前發誓「任內絕對沒有貪汙」
行政院前院長鄭文燦涉貪，震驚政壇。不過2年前久合一選舉時，桃園市議員凌濤就曾質疑，鄭文燦涉嫌幫詐騙洗錢集團炒地皮，遭鄭文燦提告加重誹謗。當時以無黨籍身分競選市長的前立委鄭寶清就說，建議鄭文燦到神明面前發誓，以正視聽。
記者何哲欣／台北報導
鄭寶清說，鄭文燦為了轉移他可能涉及與黑道詐騙洗錢集團林秉文、郭哲敏主嫌的共同炒地皮與洗錢的政治焦點，故意對國民黨主席朱立倫及凌濤等人提起訴訟，想要以訟止謗，明擺著就是要拖過選後再靠中央執政的司法控制來處理他身上這些骯髒爭議的熱門話題，甚至對於坊間傳聞他又名「鄭百億」的驚人事跡也不敢對外說清楚講明白，難道這不是他政治心虛的表現嗎？現在的訴訟就是轉移焦點的選舉操作。
鄭寶清說，建議鄭文燦與凌濤等相關涉案人，一起共同到「大廟」景福宮開漳聖王神明面前一起發誓，鄭文燦絕對沒有與黑道詐騙洗錢集團共同炒地皮情事，任內絕對沒有貪汙，而凌濤也要發誓沒有誣陷鄭文燦炒地皮情事，他與張善政也一起陪同發誓，當選市長絕不貪汙，否則願意天打雷劈，坐牢坐到死為止！「請大家不用再玩選前告來告去的選舉操作伎倆來轉移焦點，一起到神明面前發誓，以正視聽吧！敢不敢呢？」