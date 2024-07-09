新北國王、夢想家及攻城獅不回PLG選秀？張樹人確認：不會參與

夢幻隊差點翻船！1分險勝靶子隊　17歲狀元熱門Cooper Flagg受矚

▲美國男籃「夢幻隊」稍早在實戰對抗訓練上，面對到由明年選秀狀元熱門Cooper Flagg所領軍的靶子隊，最終以74：73一分之差收下勝利，賽後LeBron James也跟此戰表現出色的Flagg擁抱致意。（圖／取自社群X）
▲美國男籃「夢幻隊」稍早在實戰對抗訓練上，面對到由明年選秀狀元熱門Cooper Flagg所領軍的靶子隊，最終以74：73一分之差收下勝利，賽後LeBron James也跟此戰表現出色的Flagg擁抱致意。（圖／取自社群X）

記者陳品翔/綜合報導

美國男籃「夢幻隊」目前持續在拉斯維加斯備戰，而稍早他們也進行實戰對抗訓練，面對到由明年選秀狀元熱門Cooper Flagg所領軍的靶子隊，最終美國男籃則是險些翻船，僅以74：73一分之差收下勝利。不過原先不是主角的Flagg，此戰面對眾多明星球員防守則是毫不遜色，表現也意外獲得外界關注，靶子隊總教練Jamahl Mosley賽後也大讚他的發揮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Flagg是明年狀元大熱門　今隨靶子隊出戰夢幻隊

Cooper Flagg現年年僅17歲，相當年輕，身高達206公分，在場上的身手十分全能，不管是攻防兩端都有成為明星球員的潛力。而去年8月Flagg宣布跳級投入NBA2025年選秀，也立刻被外界看好將成為狀元熱門，最終他選擇進入杜克大學。勇士一哥Stephen Curry過去受訪時也曾盛讚他非常有天賦。

而Cooper Flagg日前也順利獲選為靶子隊成員，也是自2013年的Doug McDermott和Marcus Smart之後，首位受邀進入陪練隊的大學球員。今日面對美國男籃的訓練賽上，Flagg則是展現出他個人不俗能力，面對到Jrue Holiday等明星球員看防，他也毫不畏懼，不論是三分還是中距離都能穩穩把握，也在賽後獲得靶子隊總教練的肯定。

靶子隊主帥賽後給讚賞　稱大家都很尊敬Flagg表現

靶子隊總教練Jamahl Mosley賽後對於Cooper Flagg此戰的表現，給予他高度肯定，他說：「對於Cooper Flagg的表現，所有人都非常尊敬。那些沒看過他打球的人，在他融入到比賽之後，很快就會明白他有多厲害。」

Cooper Flagg賽後受訪時直言，「我對自己是誰，和我所做的事情都充滿信心。LeBron James和Kevin Durant等人也都非常熱情，他們告訴我要繼續腳踏實地訓練。」

Flagg也認為這支將出戰巴黎奧運的美國男籃，找不到任何弱點，「他們可以成為任何他們想成為的球隊，他們沒有任何弱點、沒有任何漏洞。他們在場上可以用任何方式打球，並佔據主導地位，這將是一支相當具有統治力的團隊。」


美國男籃奧運大合照細節滿滿！詹皇穩坐「C位」手捧球　Curry在側

美國男籃預賽強碰塞爾維亞！Embiid不在乎對決Jokic：為國家而戰

稱能跟詹皇同隊超乎現實！Stephen Curry：期待看我們能如何互補

法國男籃奧運名單出爐！Wembanyama、Gobert領軍　禁區戰力超雄厚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代