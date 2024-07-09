夢幻隊差點翻船！1分險勝靶子隊　17歲狀元熱門Cooper Flagg受矚

我是廣告 請繼續往下閱讀
Cooper Flagg現年年僅17歲，相當年輕，身高達206公分，在場上的身手十分全能，不管是攻防兩端都有成為明星球員的潛力。而去年8月Flagg宣布跳級投入NBA2025年選秀，也立刻被外界看好將成為狀元熱門，最終他選擇進入杜克大學。勇士一哥Stephen Curry過去受訪時也曾盛讚他非常有天賦。
而Cooper Flagg日前也順利獲選為靶子隊成員，也是自2013年的Doug McDermott和Marcus Smart之後，首位受邀進入陪練隊的大學球員。今日面對美國男籃的訓練賽上，Flagg則是展現出他個人不俗能力，面對到Jrue Holiday等明星球員看防，他也毫不畏懼，不論是三分還是中距離都能穩穩把握，也在賽後獲得靶子隊總教練的肯定。
靶子隊主帥賽後給讚賞 稱大家都很尊敬Flagg表現
靶子隊總教練Jamahl Mosley賽後對於Cooper Flagg此戰的表現，給予他高度肯定，他說：「對於Cooper Flagg的表現，所有人都非常尊敬。那些沒看過他打球的人，在他融入到比賽之後，很快就會明白他有多厲害。」
Cooper Flagg賽後受訪時直言，「我對自己是誰，和我所做的事情都充滿信心。LeBron James和Kevin Durant等人也都非常熱情，他們告訴我要繼續腳踏實地訓練。」
Flagg也認為這支將出戰巴黎奧運的美國男籃，找不到任何弱點，「他們可以成為任何他們想成為的球隊，他們沒有任何弱點、沒有任何漏洞。他們在場上可以用任何方式打球，並佔據主導地位，這將是一支相當具有統治力的團隊。」