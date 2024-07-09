高中職免試入學放榜！共12.4萬人上榜「錄取率99.38%」創歷年新高

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根據教育部統計，全國15個就學區錄取率皆超過98%，花蓮、澎湖、金門等錄取率為100%、基北區錄取率99.05%。今年未錄取人數有776人，較去年1640人少，未錄取人數以基北區297人最多，其次則是彰化100人、中投90人。平均填選志願數12.24個、平均錄取志願數2.69個，第一志願錄取率29.65%，前3志願錄取率79.99%，前5志願錄取率94.29%。
此外，特色招生考試分發入學也在今日放榜，國教署表示， 113學年度有基北區、桃連區、嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，此管道6所學校總招生名額198名、總報名人數229名，其中基北區145名、桃連區27名、嘉義區57名，合計錄取127名、總錄取率55.46%。
國教署提醒，學生務必依照錄取學校規定時間及方式報到，報到前可以善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。
至於未錄取學生，國教署表示，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7/5起公告於「特色招生專業群科甄選入學網站」，另也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關資訊，則是預計7/30起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，學生可自行上網查閱。