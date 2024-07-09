「核災與人類滅絕不能比！」　李遠哲籲民進黨非核家園時程往後延

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對於擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人的童子賢，近日頻發表挺核言論，直言台灣在減碳成績是後段班。李遠哲表示，十分認同童子賢的想法，認為政府確實應該要反省減碳的策略。
李遠哲說，台灣期許2050年要達到淨零排放目標，「全球暖化很嚴重，溫度只要上升1.5度C，地球就不適宜人居住！」他也舉日前穆斯林至麥加朝聖，卻有上千人被熱死的例子，直言若人類再不努力，就會面臨滅絕的嚴重問題。
李遠哲強調，他很認同童子賢的觀點，「雖然核電有缺點，但核能帶來的災害，跟全人類滅絕是絕對不能相比，如何設立跟運用核電廠，我覺得這樣的大方向是對的」；他也呼籲，民進黨非核家園時程要往後延，現在需要用核能，還要有新核能。
外傳李遠哲曾找過賴清德討論核電問題，李遠哲坦言有跟賴清德見過2次面，他認為賴清德理解台灣現狀，在減碳過程裡，要擠入全世界前段班不容易，但中段應該是能達到，「2030年要比2020年在排碳量減半，否則2050能是不可能達到淨零排放」。
李遠哲說，企業界認為為了減碳，增加碳稅對整體經濟不好，但這是關乎人類滅絕、氣候災害的議題，「如果大家瞭解的話，就知道人類社會沒有多大選擇，減碳要到位，不然我們會跟恐龍一樣滅絕」。
李遠哲強調，以前生命的滅絕是火山爆發，環境搞壞了，但現在這次是人類改變環境。他表示，這不是危言聳聽，也不是他年紀大，他是以科學家觀點、負責任的態度，跟大家說明將來應該怎麼走；他說，面對減碳，賴清德走的路是不間斷，但總統需要讓一般老百姓瞭解，台灣已經沒有多少選擇。
此外，李遠哲也說，他接受賴清德邀請，擔任國家氣候變遷對策委員會顧問，他希望透過其專業，讓委員會裡面的人，了解不同辦法，以及政府要把人類帶到哪個境界，「我有經驗、責任可以告訴大家」。