新冠再升溫！上週再增99死　疫情估7月中旬前達高峰

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疾管署說明，國內新冠疫情上升且處流行期，評估疫情將於7月中旬前達高峰。另疾管署監測資料顯示，近四週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為38%及39%，惟近期呈下降趨勢；KP.2占比為23%及24%，LB.1占比為18%及7%，及KP.3占比為14%及20%，占比上升；另XDV.1占比則為5%及7%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。
疾管署進一步說明，目前全球主要流行變異株JN.1、KP.2及KP.3及近期快速增加的LB.1，JN.1為需留意變異株(VOI)，餘均為監測中變異株(VUM)，皆具免疫逃脫性，傳播力較佳等特性，惟疾病嚴重度尚未增加；目前資料顯示，現有快篩與PCR等檢測方法仍能有效偵測，已核准抗病毒藥物仍有效。WHO建議高風險族群倘經評估，抗體保護力已遞減、或已滿劑次接種間隔，建議即刻接種現有XBB疫苗，無須等待新疫苗，以避免重症/死亡風險。
疾管署提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。此外，呼籲65歲以上長者或有免疫不全及免疫低下民眾等高風險族群，如已接種1劑且間隔12週(84天)則可再接種第2劑以增進保護力，不僅保護自己也保護家人之健康。