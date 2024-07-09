揭秘遊戲產業！網銀國際推「不藏私學堂」　開拓泛娛樂新篇章

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「不藏私學堂」系列活動以網銀國際本業「遊戲」為起點，首站活動於7月6日盛大展開，本次遊戲產業講座由網銀國際企劃處處長呂宜芳揭開序幕，從實務角度切入，揭密遊戲產業職務及必備的能力特質，並邀請2位重量級業界講師，包括星宿科技有限公司總經理飛鳥涼不涼，從市場趨勢剖析打造高流量手遊的關鍵，以及遊戲產業觀察評論家吹著魔笛的浮士德，分享遊戲營運的職場甘苦談。
本次「不藏私學堂」講座報名踴躍，吸引百位業界精英、學生及相關人士參與，現場互動熱烈，參與者對講座內容給予高度肯定。透過本次遊戲產業講座，不僅讓參與的業界人士了解最新的市場趨勢，找到適合自己的發展路徑，為產業注入更多創新思維，也同時讓對遊戲產業憧憬的學生，能夠提早探索職涯方向，為了支持產業的長期發展，網銀國際亦提供產學合作實習計畫，並逐年擴大實習機會，為更多學生提供接軌泛娛樂產業的寶貴機會。
網銀國際指出，未來將秉持「追求創新、注重誠信、關懷社會、愛護地球」的企業理念，堅持培育人才的初衷，持續以產學合作實習計畫，鼓勵更多優秀人才扎根，並以「不藏私學堂」系列活動深化泛娛樂領域的發展，未來更將擴展至影視、電競等領域，逐步拼湊完整的泛娛樂版圖。網銀國際期待在未來的系列活動中，能夠與更多業界人士深入交流、互相學習，帶動泛娛樂產業的發展。