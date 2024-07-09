外出買早餐失蹤！林口少女離家8天借住男友人家 警朝略誘罪偵辦
新北市一名15歲少女，本月1日外出購買早餐隨即失聯，父母親遍尋不著只能報案求救，經查，少女手機信號6日出現在新竹北區，前（7）日則在桃園龜山一帶，警方獲悉後不敢大意，立刻派員前往搜索，終於在昨（8）日晚間在桃園龜山金湖路找到少女，目前已知少女失聯期間至少與8名男子接觸，全案將朝略誘罪偵辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據悉，該名身高168公分、留著長髮的15歲少女，本月1日清晨穿著白色T恤、黑色運動短褲與拖鞋從位於林口區文化三路的住家離開後便不知去向，雖然當天中午時少女還曾接聽電話，並向爸爸表示「要回家了」，但事後手機卻關機再也聯繫不上。
爸爸擔心女兒遇到意外，當天立刻向林口警分局報案求助，警方擴大調閱監視器後，發現少女外出後隨即搭乘計程車到蘆洲一處社區，但警員趕抵該處時，附近住戶均表示沒有見過少女出現。
本月6日少女手機信號出現在新竹市北區，林口警得知後第一時間通報當地警分局，緊急清查5家摩鐵、1家網咖及多間超商，仍未有所搜獲；前天少女手機再度出現在桃園市龜山區，不過派員搜尋還是沒有進展，直到昨天晚間才終於在桃園龜山金湖路找到人。
事後警方發現，少女先前從澎湖旅遊回家後，一直想再出去玩水，但怕父母親不同意，因此才會離家出走；另外，少女失聯期間至少和8個不同男姓友人有過接觸，先後到新竹湖口、南寮等地，並借住在對方家中，全案將朝略誘罪方向偵辦。