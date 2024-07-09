信誼文學獎作品「劍獅出巡」改編兒童劇　8月台北、台南兩地重現

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信誼基金會指出，《劍獅出巡》講述台南市安平區以往傳統聚落「鎮宅辟邪」守護神「劍獅」的親子故事劇場，劇場團隊透過台上、台下互動以及「人偶同台」的方式，演員時而操作戲偶，時而真人的樣貌穿插演出，或是走入席間與兒童互動，帶領大小觀眾一起走進故事，藉由3隻劍獅在尋劍過程當中，體會台灣鄉里互助情誼與在地人文關懷的可貴。
為了幫助地方人文教育扎根，信誼基金會營運長廖瑞文表示，信誼基金會多年來一直以多元面貌展現圖畫書閱讀的精髓，致力為孩子尋找好故事、說一個好故事，不拘泥以圖畫書表現的方式，透過跨界合作轉化成不同表現的形式及風貌呈現，《劍獅出巡》兒童劇集結圖畫書、互動舞台劇、音樂等形式，劍獅戲偶的臉部加上舞獅、身體是布袋戲戲偶的特質，形成獨特且又創新的戲偶，傳遞傳統文化特色融合的可貴之處，而且舞台設計取材自台南市安平區古時巷弄，並以三面式環繞舞台呈現古意盎然的紅磚巷，帶出濃濃的古樸風，再以巧妙運用燈光以及剪影的轉換，營造景深的空間想像，時而又帶著神秘奇幻的氛圍，打造沉浸式的劇場感。
廖瑞文強調，現代孩子較早接觸3C影像、聲光等刺激，不少父母都很擔憂孩子靜不下來、缺乏耐心觀看表演，但是《劍獅出巡》兒童劇是一場孩子不用安靜觀賞的互動劇。他也回憶，該劇2018年首演期間，很多對於故事早已滾瓜爛熟的孩子在現場不斷「劇透」 、「爆雷」，甚至搶著與台上演員互動對話，大小觀眾入戲的熱情，都讓現場笑聲不斷。
信誼基金會說明，《劍獅出巡》兒童劇將自8月2日起在台北市演出，8月23日起在台南市演出，巡演期間也將舉辦「劍獅」主題書展、原創作者劉如桂簽書會、劍獅面具彩繪DIY等活動，希望再透過閱讀推廣、手作活動、作者近距離接觸，讓孩子有更深刻的多元體驗。