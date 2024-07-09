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涉貪重開羈押庭！鄭文燦獲1200萬交保、限制住居　法院裁定理由曝

▲鄭文燦今天上午現身地院，案經審理，法院裁定將其保釋金提高到1200萬元。（圖／NOWnews攝影中心）
▲鄭文燦今天上午現身地院，案經審理，法院裁定將其保釋金提高到1200萬元。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳苾暐/綜合報導

前桃園市長鄭文燦日前因涉貪遭檢方聲押，桃園地院審理後裁定500萬元交保，對此，檢方不服提出抗告，8日下午高院撤銷原裁定、發回更裁，今天最新結果出爐，鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境及出海，稍早地院也公布裁決理由。

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據了解，鄭文燦涉「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」弊案，台塑集團退休的楊姓地主，2017年間為使農地納入規畫區獲利，透過與鄭文燦熟識的重劃會主委廖姓男子行賄500萬元，不過隔年8月因案未過，因此鄭文燦將錢退還。

▲法院裁定鄭文燦改以1200萬元交保，限制居住、出境、出海，檢察官再度當庭提出抗告。（圖／Nownews攝影中心）
▲法院裁定鄭文燦改以1200萬元交保，限制居住、出境、出海，檢察官再度當庭提出抗告。（圖／Nownews攝影中心）
對此，檢調認為，鄭文燦收下金錢時就已經涉及貪汙，遂於今年6月間發動搜索約談，其中行賄的廖男遭裁定收押禁見，楊姓地主則因高齡予以交保，另外，本月5日檢調也帶回鄭文燦訊問，依涉犯貪污重罪當庭將他逮捕，複訊後以犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及逃亡之虞聲押，但桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保。

檢方獲悉後當庭提出抗告，高院審理後認為，桃園地院的裁定並未說明鄭文燦是否有羈押的原因，也未說明羈押的必要性，認為原交保裁定有多個不當之處，因此在8日發回更裁，今天稍早最新結果出爐，法院將鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境、出海。

地院指出，由於檢方未釋明被告有勾串滅證之虞，另外，交付款項的被告等人除高齡90歲的楊姓男子外，均已裁定羈押禁見，加上本案案發至今許久，相關證物顯示在卷，因此難認聲請意旨就此部分隻聲請理由有據。

雖檢方強調本案仍有諸多證據待調查，因此有羈押必要性，不過被告交接桃園市長職務已2年之久，是否仍在桃園是否有影響力人有疑義，難認有羈押必要性，且本件所具備之羈押原因並非不得以其他強制處分替代，考量被告鄭傷地院，故予新台幣1200萬元交保，並限制住居、出境、出海，同時禁止予同案被告，潛在犯罪嫌疑人、證人等相關人接觸。


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