涉貪重開羈押庭！鄭文燦獲1200萬交保、限制住居　法院裁定理由曝

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對此，檢調認為，鄭文燦收下金錢時就已經涉及貪汙，遂於今年6月間發動搜索約談，其中行賄的廖男遭裁定收押禁見，楊姓地主則因高齡予以交保，另外，本月5日檢調也帶回鄭文燦訊問，依涉犯貪污重罪當庭將他逮捕，複訊後以犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及逃亡之虞聲押，但桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保。
檢方獲悉後當庭提出抗告，高院審理後認為，桃園地院的裁定並未說明鄭文燦是否有羈押的原因，也未說明羈押的必要性，認為原交保裁定有多個不當之處，因此在8日發回更裁，今天稍早最新結果出爐，法院將鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境、出海。
地院指出，由於檢方未釋明被告有勾串滅證之虞，另外，交付款項的被告等人除高齡90歲的楊姓男子外，均已裁定羈押禁見，加上本案案發至今許久，相關證物顯示在卷，因此難認聲請意旨就此部分隻聲請理由有據。
雖檢方強調本案仍有諸多證據待調查，因此有羈押必要性，不過被告交接桃園市長職務已2年之久，是否仍在桃園是否有影響力人有疑義，難認有羈押必要性，且本件所具備之羈押原因並非不得以其他強制處分替代，考量被告鄭傷地院，故予新台幣1200萬元交保，並限制住居、出境、出海，同時禁止予同案被告，潛在犯罪嫌疑人、證人等相關人接觸。