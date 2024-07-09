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大馬抗議菲律賓！南海爭端再起　菲國擬擴大礁層行為惹議

▲菲律賓和大馬因主權爭議而陷入僵持。圖為在南海地區軍演的菲國軍隊。(圖／MaxDefense Philippines）
▲菲律賓和大馬因主權爭議而陷入僵持。圖為在南海地區軍演的菲國軍隊。(圖／MaxDefense Philippines）

國際中心賴正琳／綜合報導

南海爭端再起，因馬來西亞抗議菲律賓的行徑。菲律賓近期擬擴大南海(South China Sea)大陸礁層，並提交聯合國「大陸礁層界限委員會」(CLCS)，但劃設範圍與東馬沙巴(Sabah)海域重疊，引發大馬政府不滿。

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巴拉望島(Palawan Island)是位於菲律賓西南部的狹長島嶼，與馬來西亞位於婆羅洲(Borneo)領土的沙巴隔海相望。而沙巴長期為國際社會承認(recognition)是大馬領土一部分，但菲律賓聲索沙巴主權涉及複雜歷史因素，紛擾數十年迄今。

根據《新海峽時報(New Straits Times)》，菲律賓今年6月15日致函「大陸礁層界限委員會」，要求將朝向南海的西巴拉望地區海域外的大陸礁層範圍，從200海里往外延伸到350海里，主張對這個地區的海床延伸的大陸礁層的主權與資源開發獨有權利。

菲律賓提交給大陸礁層界限委員會欲劃設的經緯度界限，已有部分與沙巴西部海域重疊，引發大馬外交部關切。來自沙巴的馬來西亞智庫「太平洋研究中心」(Pacific Research Center)首席顧問胡逸山(Oh Ei Sun)指出，大馬目前實際控制沙巴，沙巴人也是馬來西亞公民，絕對是馬來西亞不可分割的一部分，每當菲律賓對沙巴有領土聲索，大馬須透過外交場域回應。

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