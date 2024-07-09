鄭文燦1200萬交保！身兼童軍總會理事長　明有機會與賴清德同場

行政院前副院長鄭文燦涉貪，上週六遭聲押禁見，但桃園地院才定５百萬元交保，檢方抗告，台灣高院裁定撤銷、發回桃園地院，桃園地院今開庭重審，改裁定鄭文燦1200萬元交保。資深媒體人黃揚明說，鄭文燦還身兼童軍總會理事長，明天全國童軍大露營，鄭文燦還可能與總統賴清德同台。 我是廣告 請繼續往下閱讀 第12次全國童軍大露營明天在台南走馬瀨農場舉行，黃揚明說，鄭文燦交保，接下來就看明天的全國童軍大露營，賴清德若要出席，鄭文燦還會不會出席了。不過全國童軍大露營日前也被爆料，該活動向參加人員收取每人4000元的費用，估算約入帳4000萬元；同時也向教育部、台南市政府等單位，索取逾2000萬元的補助款，場地卻出現多處積水、泥濘及水電供應不足等問題，遭質疑是否有濫用補助款的情事。中華民國童軍總會指出，今年童軍活動共7天6夜，每人收取4千元報名費用，經費使用都有公開資訊揭露，每年度也都有財務稽核，供外界檢視。更多「鄭文燦涉貪震驚政壇」相關新聞。藍綠立委又打群架！黃暐瀚嘆：用暴力、霸佔主席台 就能癱瘓國會立院將法案清倉！韓國瑜喬協商時間 柯建銘、黃國昌又差點吵起來當年才剛出生！黃捷重提「痛毆陳水扁」 韓國瑜最後公開道歉了事鄭百億傳聞已久？他曾邀鄭文燦到神明前發誓「任內絕對沒有貪汙」