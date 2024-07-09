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Stray Kids要來了！陳其邁大暴雷「下半年願望清單有一些被猜中」

▲超人氣韓團Stray Kids確定11月2日來高雄開唱，市長陳其邁透露，下半年還有知名歌手要來。（圖／Stray Kids臉書）
▲超人氣韓團Stray Kids確定11月2日來高雄開唱，市長陳其邁透露，下半年還有知名歌手要來。（圖／Stray Kids臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓大勢男團Stray Kids出道6年，全球累積高人氣，8人卻從未在台灣公開演出，如今STAY（粉絲暱稱）的殷殷期盼終於美夢成真，高雄市長陳其邁昨（8）日深夜在臉書證實Stray Kids將在11月2日登上高雄國家體育場（世運主場館）開唱。陳其邁今天受訪突然暴雷，透露網友向他開的下半年演唱會願望清單，「有一些被猜中」，但還不能公布名單。

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陳其邁今天一早在進行市政會議前接受訪問，被問及外傳8月底有美國歌手要來世運主場館開唱，以及下半年是否還有外國藝人將來港都開演唱會，陳其邁坦言，有注意到他的臉書留言區，不少網友寫下願望清單，「有一些被粉絲們猜中」，而他大賣關子，「但是容我做一點保密，等到正式發布後才能對外說明。」

▲Stray Kids 11月來台舉辦「dominATE」世界巡迴演唱會。（圖／Stray Kids臉書）
▲Stray Kids 11月來台舉辦「dominATE」世界巡迴演唱會。（圖／Stray Kids臉書）
此外，陳其邁表示，11月要來的Stray Kids是很紅的團體，受到很多粉絲喜歡，不少歌曲MV在YouTube的瀏覽次數超過1億，笑稱因為自己的粉絲都比較年輕一點，他現在一時沒辦法認識太多藝人，所以有些比較不熟悉，不過會努力追星。

Stray Kids為JYP娛樂旗下男團、TWICE的師弟，2018年3月出道，原本成員有方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N、宇珍等9人，不過2019年宇珍因為個人因素退團，Stray Kids目前以8人形式活動，代表作〈Hellevator〉、〈MANIAC〉、〈LALALALA〉在YouTube都有超過1億瀏覽次數，知名度跨越國際。

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