涉貪再獲交保！鄭文燦保釋金提高到1200萬元 律師捧千元磚畫面曝
前桃園市長鄭文燦日前因涉貪遭檢方聲押，桃園地院審理後裁定500萬元交保，對此，檢方不服提出抗告，8日下午高院撤銷原裁定、發回更裁，今天最新結果出爐，鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境及出海，稍早鄭文燦律師也火速籌到700萬現金辦保，詳細情形還有待進一步釐清。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，鄭文燦涉「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」弊案，台塑集團退休的楊姓地主，2017年間為使農地納入規畫區獲利，透過與鄭文燦熟識的重劃會主委廖姓男子行賄500萬元，不過隔年8月因案未過，因此鄭文燦將錢退還。
對此，檢調認為，鄭文燦收下金錢時就已經涉及貪汙，遂於今年6月間發動搜索約談，其中行賄的廖男遭裁定收押禁見，楊姓地主則因高齡予以交保，另外，本月5日檢調也帶回鄭文燦訊問，依涉犯貪污重罪當庭將他逮捕，複訊後以犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及逃亡之虞聲押，但桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保。
檢方獲悉後當庭提出抗告，高院審理後認為，桃園地院的裁定並未說明鄭文燦是否有羈押的原因，也未說明羈押的必要性，認為原交保裁定有多個不當之處，因此在8日發回更裁，今天稍早最新結果出爐，法院將鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境、出海；今天下午開庭結束後，鄭文燦律師立刻在20分鐘內籌到700萬現金，並從一個黑色袋子中拿出一疊疊千元鈔票磚。