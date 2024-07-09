花百元電選中1億！領獎期限剩半個月 林口大樂透得主已現身領獎
你若中了彩券頭獎會馬上去領獎嗎？今（2024）年4月12日開在新北市林口區1注獨得1億元大樂透頭獎，領獎期限只剩半個月，即將於7月25日到期，台灣彩券公司還出「協尋令」，希望這名頭獎得主趕快出現。不過，台彩今（9）日透露，這名中獎人已現身領獎了，而且只花100元電選2注大樂透，就抱走1億元頭獎。
記者顏真真／台北報導
今年大樂透頻開出頭獎，其中4月12日在新北市林口區文化一路1段135巷12號1樓的「招鑫來彩券行」所開出的大樂透，由1注獨得，領獎期限至7月25日截止。
由於之前億元以上頭獎多數都已領獎，只剩這名億元頭獎得主遲未現身領獎，台彩在今年5月初就發出「協尋令」。如今，領獎期限剩下半個月，大家也好奇這名中獎人到底現身領獎了沒？台彩今日透露，這名中獎人已把1億元獎金領走了。
其實，過去也曾有1名30歲家庭主婦養號2年多，以自選號多期投注下，中了大樂透頭獎，但因放到忘記了，等到領獎最後一天下午找水電費帳單時，才發現放在帳單旁邊的彩券。後來還是用台彩App對獎後發現中了5萬以上的大獎，再拿到彩券行對獎， 確認中頭獎後，趕快聯絡台彩兌獎，差一點就與頭獎擦肩而過。