台灣霹靂舞第一人！孫振準備好挑戰鬼神級對手　奧運目標是頒獎台

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孫振歷經重重考驗，遞補拿下巴黎奧運門票，成為台灣第一位登上奧運舞台的霹靂舞選手，他表示，自己從未想過霹靂舞會成為奧運項目，這很符合他對競技運動的認知。
「霹靂舞battle就是身體與身體的對抗，加上音樂和藝術性。一開始我的目標只是出國比賽，並不是比奧運。然而，現在可以參加奧運，感覺很棒，多一個賽事可以比，剛好也是主流和社會大眾認可的賽事，希望能藉此推廣街舞。」孫振說。
談到備戰狀態，孫振表示：「我覺得狀況很不錯，身體越來越好。之前手腕有傷，上海資格賽也不小心扭到腳踝，現在密切復健中，每天也持續做高壓氧，防護員也幫我做最妥善的處理，備戰狀態很不錯。」他也針對音樂種類進行訓練，「奧運舞台不能挑音樂，什麼音樂都要去嘗試，在奧運才有最大的掌握度。」
奧運首要目標8強 孫振盼衝擊頒獎台
孫振透露，體重減了2到3公斤，體脂降了2到3%，希望減少身體負擔，讓身體越輕便越好，以提高敏捷度。「街舞講求敏捷運動藝術，盡量讓體態好一點，同時保持最大激勵，透過營養師達到最好狀態。」
在霹靂舞項目中，16個選手將分為4個小組，每組4人進行循環賽，每組取2名選手晉級8強。孫振在巴黎奧運的首要目標就是進入8強，「奧運變數很大，不僅是先後攻還是音樂，希望自己可以在鬼神級別中脫穎而出，進入8強，甚至衝擊頒獎台。」
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