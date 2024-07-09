NBA新球季新人王奪冠賠率出爐！湖人2新秀評價兩極 Bronny被看衰
2024-25球季誰會是最佳新秀？知名博彩公司《BetMGM》也已經開出盤口，其中巫師探花Alexandre Sarr最有機會，賠率僅7.5倍高居第一，壓過老鷹狀元郎Zaccharie Risacher的8.5倍，僅排名第三。至於「皇子」Bronny James則排名在10名以外。
記者廖聿偉/綜合報導
根據美國媒體的報導，Zaccharie Risacher雖是本屆選秀狀元，但完成度不及Alexandre Sarr，因此新人王之爭可能占下風。
周志豪、湖人Knecht有望成新人王大黑馬
擁有「小姚明」稱號的加拿大籍華裔、224公分中鋒周志豪（Zach Edey），被視為是最大黑馬，新人王賠率僅7.8高居第2。洛杉磯湖人隊以第17順位選中的 Dalton Knecht也可能是璞玉，新人王賠率9.5，排名第4。
至於「皇子」Bronny James與湖人簽下4年價值790萬美元（約2.5億台幣）的合約，而且還是保證約，不過根據《球王體育賽事inplayZ》統整的國際盤口顯示，Bronny James則高達251倍，幾乎沒有競爭力。