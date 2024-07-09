江宏恩夾婆媳之間「裝傻是一門藝術」！江祖平帥答：國中就想不婚
三立台八《願望》將在明（10）日首播，黃少祺、陳冠霖、江宏恩三大男神重磅回歸。該劇首集就上演「婆媳大戰」，現實生活中有結婚的人夫黃少祺認為男人夾在中間很為難、江宏恩則認為「裝傻也是一個藝術」、江祖平直接回說：「我從國中就確定不會結婚，不會有這問題。」
記者林奕如／台北報導
劇中「驚世媳婦」江祖平因為得不到黃少祺對她的愛，而將情緒轉移到婆婆身上，甚至虐婆，黃少祺就像三明治夾在中間，江祖平笑說，戲拍到現在她幾乎每個人都罵過了，「真是爆炸累，因為罵人key都要拉好高，有時還罵到咬到嘴唇。」
面對婆媳問題，黃少祺笑說自己現實生活都沒有遇到，因為太太都能接受媽媽的意見，「老人要求老婆都會接受！」黃少祺舉例，媽媽手藝好，太太也愛做菜，媽媽有時還是會忍不住教她，老婆就乖乖聽，一旁劉曉憶玩笑：「嫁給全台這麼帥老公，我也不會要求。」
江宏恩則表示，在婚姻中「裝傻也是一門藝術」，中間角色的功能很重要，而裝傻不是不理，只是要用另一種口吻說給自己太太聽，絕不偏頗，才會避免婆媳紛爭。他回答問題時緊握手上佛珠，被虧是否很緊張，他連忙說這是角色設定，所以才會隨身攜帶。而江祖平帥氣回答說：「我從國中就想一個人，認為自己不會結婚，不生不婚自由多好，所以不會有婆媳問題。」