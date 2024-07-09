台北夏季旅展7/12登場！8家Buffet吃到飽優惠整理　現場買一送一

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除了有到現場販售，也於即日起至7月15日於官網推出線賞旅展優惠。
▪️平日下午茶餐四人同行券每張3,360元，每人原價1,100元+10%，購買餐券平均每人只要840元，約6.9折。
▪️午、晚餐為每套5張及10張的套券，平日午餐券每人1,350元，晚餐券每人1,600元，最低享7.7折起的優惠價，假日亦可加價使用。
另外，旅展現場還將推出限時限量的「快閃買一送一」活動，每日上午11點限量推出彩匯平日下午茶餐雙人券原價2,420元，優惠價1,210元，等於平均每人才605元。每日下午4點則推出彩匯平日晚餐雙人券原價4,180元，優惠價2,090元，平均每人只要1,045元。
📍台北老爺Le Café咖啡廳
7月15日前推出，共有兩款優惠餐券。
▪️1,588元雙人平日自助下午茶券，等於每人不到800元，原價880元起。近日剛全新換裝登場，裝潢融合海洋、綠林與水岸生態概念。
▪️「2,080元聯合餐飲券」可任選老爺酒店旗下12家餐廳使用，買10張送1張、買20送2張，以此類推。持券任選台北老爺Le Café咖啡廳自助式午餐或晚餐2客。
📍台北晶華酒店「栢麗廳」
7月15日前推出，共有4種餐券。
▪️ 栢麗廳平日下午茶雙人優惠券：原價2,376元，特價1,799元，買10張再加贈1張單人券、等同7.2折。
▪️栢麗廳平日下午茶四人優惠券，原價4,752元 ，特價3,299元，買10張再加贈1張雙人券、等同6.6折。
▪️栢麗廳平日午餐雙人優惠券，原價3,476元，特價2,599元，買10張再加贈1張單人券、等同7.1折。
▪️栢麗廳平日午餐四人優惠券，原價6,952元，特價4,699元，買10張再加贈1張雙人券、等同6.4折。
即日起至8月31日推出「仲夏居酒屋」活動，自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜。
📍晶華酒店集團「泰市場」
7月15日前推出，共有2種餐券。
▪️平日午晚餐雙人優惠券，平日午餐等同8.6折、晚餐等同7.5折。原價3,476元，特價2,599元。
▪️平日午晚餐四人優惠券，平日午餐等同7.7折、晚餐等同6.8折。原價6,952元 ，特價4,699元
📍晶華酒店「故宮晶華」
7月15日前推出，共有2種餐券。
▪️平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券，原價3,078元，特價2,299元，買10張再加贈1張單人券、等同6.2折。
▪️故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券，原價6,156元，特價3,999元，買10張再加贈1張雙人券、等同5.7折。
📍台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐
即日起至8月5日18:00止，「饗聚廚房」自助餐平均每客只要780元起，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券乙套5張3,900元，下殺7.9折，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理等。
📍台北六福萬怡「敘日全日餐廳」
7月22日前推出，敘日全日餐廳自助百匯平日午餐券(6+1張/套)」，每套7,200元，買六張送一張，平均一張僅要1,029元，吃得到爐烤肋眼牛排、日本生食級干貝、紅酒燉牛頰、現做烈日鬆餅等，即日起還可暢饗最新一季主題漁獲豐收季，有數十道海鮮料理。
📍台北福華飯店「彩虹座自助餐」
即日起至8月底，共有「彩虹座通用自助餐券」每張1,450元、「彩虹座午/晚餐套票」每套1萬4000元（10張另贈1張）和「彩虹座下午茶套票」每套9000元（10張另贈1張）三種方案選擇。
彩虹座自助餐廳即日起以2024夏季國際重點賽事為發想，以參與賽事的各個國家為概念「環歐瘋美食」，包含嚴選熟成至少24個月的伊比利亞火腿，另還有費工耗時的「威靈頓牛排」與義大利海鮮麵、地中海風味海鮮桶等。