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杉野遙亮拍山中救援劇「真的去爬北阿爾卑斯山」　花5小時登頂！

▲日劇《山岳醫生》前進「北阿爾卑斯山」取景，杉野遙亮登頂、下山都獲得歡呼與掌聲。（圖／KKTV、山岳醫生IG）
▲日劇《山岳醫生》前進「北阿爾卑斯山」取景，杉野遙亮登頂、下山都獲得歡呼與掌聲。（圖／KKTV、山岳醫生IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

以「山岳醫療」為主題的日本醫療劇《山岳醫生》由杉野遙亮主演，大森南朋、岡崎紗繪、向井康二、宮澤艾瑪、八嶋智人、檀麗共演，故事講述在醫療資源缺乏的高山上，協力拯救生命的故事。眾人為了真實呈現高山場面，跑去「北阿爾卑斯山」取景，更額外花5小時爬山，毅力與敬業態度，獲得工作人員讚賞。

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▲杉野遙亮（右）跟大森南朋二度合作，對於前輩的存在，杉野遙亮感到安心。（圖／KKTV）
▲杉野遙亮（右）跟大森南朋二度合作，對於前輩的存在，杉野遙亮感到安心。（圖／KKTV）
為了畫面真實逼真　劇組真的去爬「北阿爾卑斯山」

《山岳醫生》描述年輕骨科醫生宮本步（杉野遙亮 飾）回到家鄉醫院工作，成為山岳醫療團隊的一員，與前輩江森岳人（大森南朋 飾）因各有堅持而有許多衝突，原本沒什麼人生目標的宮本步，在醫療團隊體系下工作，態度漸漸有了改變。

該劇為了更真實呈現高山的救援場面，劇組遠赴長野縣的「北阿爾卑斯山」取景，壯麗景色成為一大看點。但也因為山上拍攝難度高，演員無不做足準備，杉野遙亮透露為此添購登山裝備，有空就會練習攀岩。在拍攝之餘，大家還花了5小時挑戰攀登當地知名的高山-唐松岳，成功下山時，獲得工作人的歡呼與掌聲。

爬山話題歪樓　主演群「為了燒肉」吵翻天

《山岳醫生》發布會上，當被問及「有哪些無法妥協的堅持或講究？」劇中是青梅竹馬的岡崎紗繪、向井康二與杉野遙亮，竟都是回答燒肉的吃法。岡崎斬釘截鐵的說：「白飯就是白飯，燒肉不能沾飯吃。」向井則表示：「燒肉要沾鹽吃。」杉野則說：「燒肉要沾醬吃再配飯。」三人如吃貨般的回應，笑翻全場人。

杉野遙亮、大森南朋曾在大河劇《怎麼辦家康》中合作，這回再度共演，杉野遙亮表示，因為先前的合作經驗，有大森南朋在場，他可以很安心的做自己，大森南朋則讚杉野遙亮演技突出，就連休息時走來走去的樣子都「很可愛」。

《山岳醫生》（Mountain Doctor）資訊：
導　演：國本雅廣
編　劇：高橋悠也
類　型：職場社會
開播日：2024年7月9日
主　演：杉野遙亮
參演者：大森南朋、岡崎紗繪、宮澤艾瑪、向井康二、近藤公園、Trauden直美、工藤美櫻、吉田健悟、八嶋智人、遠山俊也、平山祐介、石野真子、石丸謙二郎、檀麗
收　看：KKTV（每週二早上10點更新）


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