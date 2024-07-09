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113學年度分科測驗4.2萬人　2.6萬人報考數甲、選考3科者占比最多

▲113學年度分科測驗報名的4萬2138考生當中，共有2萬6575人選考數學甲，選考科目則以2萬622考生選考3科最多。（圖／NOWnews資料照）
▲113學年度分科測驗報名的4萬2138考生當中，共有2萬6575人選考數學甲，選考科目則以2萬622考生選考3科最多。（圖／NOWnews資料照）

記者林則澄／台北報導

113學年度分科測驗7月12日至13日舉行，報名的4萬2138考生當中，共有2萬6575人選考數學甲，占比63.07%；2萬3709人選考化學，占比56.27%；2萬3135人選考物理，占比54.90%。至於選考科目，則有2萬622考生選考3科，占比48.94%；1萬3092人選考4科，占比31.07%；3192人選考2科，占比7.58%。

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113學年度分科測驗首日登場物理、化學、數學甲、生物，次日則是歷史、地理、公民與社會，考生均可自由選考科目，另據大學入學考試中心公布的統計數據，今年分科測驗報名者4萬2138人，相比112學年度的4萬2252人還要減少114人。

數據指出，113學年度分科測驗共有2萬6575人選考數學甲，占比63.07%；2萬3709人選考化學，占比56.27%；2萬3135人選考物理，占比54.90%；2萬1147人選考公民與社會，占比50.19%；2萬31人選考歷史，占比47.75%；1萬7750人選考地理，占比42.12%；1萬5481人選考生物，占比36.74%。

數據題到，2萬622考生選考3科，占比48.94%；1萬3092人選考4科，占比31.07%；3192人選考2科，占比7.58%；2550人選考7科，占比6.05%；1175人選考1科，占比2.79%；857選考5科，占比2.03%；650人選考6科占比1.54%。

大考中心表示，考生考試當日務必攜帶應試有效證件正本，包括國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件，而且學生證無論有無照片，都是無效證件。

另外，大考中心也說，考生考前做好個人健康維護，有須進入護理站，或有發燒或呼吸道症狀、新冠肺炎（COVID-19）快篩陽性或確診者，建議全程佩戴口罩，至於一般考生、監試人員建議自主佩戴口罩，而在各個考（分）區亦會備有適當數量口罩提供有需要的考生。

大考中心說明，夏季正是各種傳染疾病流行之際，考生隨時留意個人飲食與衛生習慣，勤洗手、消毒，也多留意防範 新冠肺炎（COVID-19）、流感、腸病毒、登革熱等其他傳染疾病，待在戶外做好防蚊措施，並且避免出入人潮擁擠的地方，關注自身健康狀態。

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