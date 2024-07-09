Jennie室內抽菸「還朝化妝師吐煙」超崩壞！公司聲明：會親自道歉
南韓人氣女團BLACKPINK中的成員Jennie，號稱「人間香奈兒」的她不僅是時尚活動的常駐嘉賓，也是奢侈品牌的寵兒；身上的一件飾品、一套衣服，就能掀起潮流。在全球各地都擁有超高人氣的她近日竟爆出「室內吸菸」的爭議，不僅如此還往工作人員的方向吐菸，影片一出瞬間引發外界熱議，今（9）日稍早，Jennie也透過個人工作室發表道歉聲明表示會親自致歉。
記者史平旭／綜合報導
告別前東家YG娛樂後自立門戶的Jennie，積極發展個人演藝事業，日前所發布前往義大利工作的Vlog中，身邊圍滿工作人員在後台化妝的Jennie，掏出電子菸放到嘴裡大吸了一口，在前方有工作人員的狀況下直接吐出白煙，片段一曝光後在網路上立刻發酵，不少粉絲們直接表示：「成年人吸菸沒問題，但在室內還讓工作人員聞二手菸也太沒水準！」「Jennie粉絲中未成年人這麼多，偶像一吸菸這麼多年禁菸宣導白宣了。」更有人直接向南韓駐義大利大使館投訴，希望能依法對Jennie做出懲處。
目前Vlog中該片段已被刪除，根據義大利法規規定若於室內公共場所中吸菸，每支菸將處以最高250歐元（約新台幣8800元）的罰款。對此，Jennie所屬的個人品牌ODD ATELIER，於今日稍早已針對這件事發表道歉聲明，不僅承認室內吸菸一事，同時也說明Jennie會親自向該工作人員致歉。