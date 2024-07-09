特企／台灣虛擬資產投資者調查出爐！ 76%配置資產在國際平台

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值得注意的是，在維護用戶權益、妥善保管用戶資產方面，本次調查的受訪者比較信任的前三名平台為國際中心化交易所幣安、OKX(註)及台灣本地的Maicoin。此外，僅有22%的受訪者將「是否完成金管會洗錢防制法遵聲明」作為重要考慮因素，意味著監管政策與用戶實際認知與行為尚有一定落差，是未來制定監理框架時值得加以考量之處，至於受訪者為何願意承受相當的風險，也值得進一步研究。
第三點、除了虛擬資產使用行為外，這次調查也首次揭露民眾對於投資環境的期待，期望能在保障投資安全和維護市場自由之間取得平衡。普遍而言，受訪者希望以政府監理力度在中度以下為大方向，提供一個安全但自由的投資環境，同時也對國際中心化交易所進入國內市場持開放態度。
- 防詐與反洗錢應「嚴格監理」：民眾在防詐騙和反洗錢方面對監理有較高期待，認為應採取「嚴格監理」。在用戶資產保管措施、交易公平性、客服客訴處理等方面，則期待「中度監理」，不應過度限制市場活力。
- 產品細節應「業者自律」：在具體監管事項上，民眾認為諸如交易槓桿倍數、行銷策略、新幣種上架等應主要由業者自律，這一觀點體現了對市場機制的期待。
- 市場競爭應「自由開放」：調查顯示，民眾對國際交易所持開放態度，高達77.9%的受訪者表示，對於尚未完成台灣洗錢防制法遵聲明的境外交易所僅需「進行適度監管，配合政府阻詐、反洗錢工作，其他方面不做太多限制，保留民眾選擇的權利」，僅有不到1%的受訪者認為應全面封鎖此類平台，凸顯民眾對保持市場開放性的訴求。此外，更值得注意的是， 高達8成（82.7%）的受訪者認同，政府應鼓勵願意配合台灣法規和相關政策的國際交易所進入台灣市場，體現了民眾對引入國際優質平台的期待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。