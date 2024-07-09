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特企／台灣虛擬資產投資者調查出爐！ 76%配置資產在國際平台

▲台灣虛擬資產邁入成長階段，去年金管會宣布將循序漸進強化管理國內虛擬資產(貨幣)交易所，正密切研擬國內虛擬資產專法，可望於今年推出虛擬資產專法草案。（圖／品牌提供）
▲台灣虛擬資產邁入成長階段，去年金管會宣布將循序漸進強化管理國內虛擬資產(貨幣)交易所，正密切研擬國內虛擬資產專法，可望於今年推出虛擬資產專法草案。（圖／品牌提供）

本報訊

台灣虛擬資產邁入成長階段，去年金管會宣布將循序漸進強化管理國內虛擬資產(貨幣)交易所，正密切研擬國內虛擬資產專法，可望於今年推出虛擬資產專法草案。在專法誕生前，面對國內虛擬資產市場行為樣態以及國人對未來市場監理之看法，根據《遠見》進行「台灣虛擬資產使用行為調查」發現，受訪者對於監理部分，認為最需「嚴格監理」的方面為防詐與反洗錢。而在資產配置方面，目前將虛擬資產置於國際中心化交易所比重居多。受訪者期待避免過多限制，保留民眾選擇權利，同時亦期望政府能夠鼓勵願意配合臺灣法規的國際交易所落地，而非全面禁止，顯示出面對虛擬資產新興產業，民眾多半持「安全但自由」的態度。

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此調查有三個重點，第一點、虛擬資產已成為廣受關注和參與的投資方式之一，並且在未來有望持續增長。國內虛擬資產用戶在使用深度、認知與價值認同、資產配置上都有增長的趨勢，也顯示虛擬資產在台灣正從導入期邁入擴大階段。第二點、在所有的金融交易行為中，無論是傳統金融或新興的虛擬資產，安全保障、良好的產品體驗和充足的流動性，永遠是用戶的首要考量之一，有高達76%的受訪者選擇將主要資產配置在國際中心化交易所，且近6成受訪者表示放入超過70%的虛擬資產總價值在這些平台；選擇國內平台作為主要配置的僅佔9%，且放入總價值多在50%以下。

值得注意的是，在維護用戶權益、妥善保管用戶資產方面，本次調查的受訪者比較信任的前三名平台為國際中心化交易所幣安、OKX(註)及台灣本地的Maicoin。此外，僅有22%的受訪者將「是否完成金管會洗錢防制法遵聲明」作為重要考慮因素，意味著監管政策與用戶實際認知與行為尚有一定落差，是未來制定監理框架時值得加以考量之處，至於受訪者為何願意承受相當的風險，也值得進一步研究。

第三點、除了虛擬資產使用行為外，這次調查也首次揭露民眾對於投資環境的期待，期望能在保障投資安全和維護市場自由之間取得平衡。普遍而言，受訪者希望以政府監理力度在中度以下為大方向，提供一個安全但自由的投資環境，同時也對國際中心化交易所進入國內市場持開放態度。

  1. 防詐與反洗錢應「嚴格監理」：民眾在防詐騙和反洗錢方面對監理有較高期待，認為應採取「嚴格監理」。在用戶資產保管措施、交易公平性、客服客訴處理等方面，則期待「中度監理」，不應過度限制市場活力。
  2. 產品細節應「業者自律」：在具體監管事項上，民眾認為諸如交易槓桿倍數、行銷策略、新幣種上架等應主要由業者自律，這一觀點體現了對市場機制的期待。
  3. 市場競爭應「自由開放」：調查顯示，民眾對國際交易所持開放態度，高達77.9%的受訪者表示，對於尚未完成台灣洗錢防制法遵聲明的境外交易所僅需「進行適度監管，配合政府阻詐、反洗錢工作，其他方面不做太多限制，保留民眾選擇的權利」，僅有不到1%的受訪者認為應全面封鎖此類平台，凸顯民眾對保持市場開放性的訴求。此外，更值得注意的是， 高達8成（82.7%）的受訪者認同，政府應鼓勵願意配合台灣法規和相關政策的國際交易所進入台灣市場，體現了民眾對引入國際優質平台的期待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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