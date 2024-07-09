紓解國內短缺問題！食藥署：本週到24萬瓶、專案進口達239萬瓶
因應永豐化學工業股份有限公司新莊工廠因未符合PIC/S GMP規範而停止生產，影響大型輸注液藥品供應，食藥署表示，自5月初起積極採取各項因應作為，為滿足臨床需求，請合格廠商持續增產，核准專案輸入，累積到本週，專案輸入生理食鹽水500ml為計，抵台數量達239.2萬瓶/袋，包含本週24.12萬瓶/袋，持續紓緩國內輸液短缺問題。
記者魏妤庭／台北報導
食藥署表示，本週國產加上專案輸入，已有24.12萬瓶/袋抵台，截至今（2024）年7/8中午，已經陸續分配給醫療機構約620家次，合計約有245.82萬瓶/袋，以緩解藥品短缺危機。
此外，為應對藥品供應問題，食藥署在「西藥供應資訊平台」上公布代替藥品資訊，並且建立媒合機制，醫療機構若無法購得所需藥品，可在平台通報，將安排專人聯繫，並協助媒合供應。截至7/8為止，有374間醫院及診所通報，共媒合817件。
食藥署表示，已於「藥品供應監測系統」建置「輸注液藥品需求填報」功能，並於6/7開放醫療機構定期填報需求，以利後續藥品分配。並強調會持續調度藥品供應，呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購，避免浪費及使用於非臨床必要用途。