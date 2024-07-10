屏東3D旅遊嘉年華「超遊感」暑假登場

2024屏東3D旅遊嘉年華「屏東超遊感」，首趟遊程於7月7日圓滿結束，吸引了來自全台的熱情遊客參與。此次旅程帶領遊客從天空飛行到地面探險，再潛入海底探索深海奧秘，整個行程驚喜不斷、趣味橫生，讓遊客大呼CP值超高，值回票價，並開始期待明年的行程。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣府表示，今年暑期推出的3D超遊感陸海空三天兩夜遊程，經開賣便大受歡迎一週內即告完售。此遊程結合了縣內多項旅遊體驗活動，包含刺激的高樹超輕航機、飛行傘、恆春水肺潛水、東港單車巡禮，還有三年一科的迎王平安祭文化、神秘的家將臉譜文化，並安排深入原民部落及恆春私房秘境探索。遊客在這趟旅程中能夠輕鬆體驗到全台灣的觀光遊憩活動，並留下獨一無二的精彩回憶。
來自台北的遊客表示，在新聞中得知活動資訊後立即與朋友報名參加，特地安排假期前來。透過遊程安排，深入了解屏東的原民文化、迎王平安祭典故，並體驗多樣的陸海空遊憩活動。這些活動內容更是自由行無法預約的，讓人印象深刻，讚不絕口。
縣府交旅處表示，屏東3D旅遊嘉年華除了豐富的遊程外，還提供專屬好禮三重送。第一重好禮「SUNCROWN 三罐王」，將旅行的回憶陸海空裝進罐子帶回家；第二重好禮「Travel 3way 陸海空香氛包」精選屬於屏東的氣味，無論身在何處都能彷彿置身南國度假，回憶這段美好旅行；第三重好禮是屏東十大伴手禮之一的「鮪魚鬆蛋卷禮盒」，讓大家回味最fun「鬆」的時光。
交旅處強調，「超遊感」遊程在7月和8月共舉辦四梯次，分別為7/5-7/7、7/19-7/21、8/2-8/4、8/16-8/18，限時限量。目前只剩少量的單日遊行程可供購買，歡迎大家趕快加入屏東超遊感的行列，錯過就要等明年了。