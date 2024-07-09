籌百億癌症新藥基金！卓榮泰：糖捐、酒捐應排除在外

總統賴清德承諾將設置百億癌症新藥基金，衛福部規畫3年內逐步在健保內編列預算，專用於癌症新藥暫時性支付，並尋求財源，國民黨立委游顥今（9）日於立法院質詢時問及是否考量菸捐、糖捐與酒捐，對此衛福部長邱泰源表示菸捐已經很滿，行政院長卓榮泰也補充，癌症新藥財源一定會在國家財政紀律規範下進行，至於如何充實還在編列預算中，糖捐、酒捐應排除在考慮之外。
記者陳威叡／台北報導
對於糖捐與酒捐是否支應百億癌症新藥基金，卓榮泰表示，國家政策一定會在國家財政紀律規範下進行，而如何充實還在編列預算過程中，但，糖捐、酒捐應排除在考慮之外，並沒有納入，會尋求民間合作或捐助。
游顥則說，像是料理米酒都是重要民生物品，若被列入的話茲事體大，可能帶動物價上漲，不納入的話較好，避免引起民怨，也代表政府有考量到這問題。
至於加熱菸何時能儘速合法管治，台灣目前尚未核准任何一款加熱菸，對此邱泰源則說，專家小組每周召開風險評估會議，目前有12家業者有意願申請，4家進行到下一階段，但通知要補件就沒下文，因此沒辦法繼續審下去，可以把所有進度呈現給大家看。
游顥表示，要讓社會各界清楚進度，新興菸品要做管制讓法治更健全，也可以將加熱菸課稅挹注癌症基金，否則加熱菸水貨賺走。