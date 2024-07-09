特企／亞立詩歡慶19周年買婚戒送鑽石！再加碼180萬蜜月大獎

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觀察新世代消費趨勢越來越務實，選擇不辦婚禮、僅公證的比例逐年增加，透過省下大筆婚禮支出，轉而購買屬於兩人且具紀念價值的婚鑽戒指做為終身定情之物，更是時下年輕人偏好選擇。ALUXE亞立詩體恤新人成家預算有限，特別在周年慶期間推出兩大「買婚戒送鑽石」及「蜜月大獎抽獎贈」年度優惠，除了全台消費滿5萬送鑽石之外，此次加碼推出的蜜月大獎抽獎獎品，總價值超過180萬，包含頭獎20萬元蜜月現金、1克拉粉紅鑽及甜蜜浪漫的夏慕尼雙人約會鐵板燒套餐等，共二十幾個名額、以實實在在的回饋，讓每一對戀人輕鬆實現成家夢想。
跟韓劇偶像同款戒 年度新品粉紅鑽風靡新人
ALUXE亞立詩以將幸福帶給世上更多戀人為使命，多元商品風格備受新人喜愛，有粉色傾心浪漫、德國精品工藝、也有迪士尼童話情懷，提供上千種風格戒指找到專屬兩人的命定婚戒。全心全意滿足每對新人的夢想與期待。其中特別值得一提的是，年度話題新品粉紅鑽ROSÉ My Love系列，以極其珍貴的粉紅鑽石為主打，透過經典花式車工，展現婚戒無限魅力，上市後詢問度不斷，風靡全台新人。
而喜愛夢幻童話的新人，絕對不能錯過迪士尼婚嫁系列，結合經典迪士尼公主系列與浪漫元素，以經典富有巧思的設計，打造獨家夢幻婚戒。另外韓劇迷必追的2024爆紅韓劇《背著善宰跑》，劇中所選用的德國精品婚戒acredo六角經典主鑽，以白金材質搭配鑽石鑲嵌，簡約又不失華貴，在劇集播出後詢問度飆高，如今也可以在亞立詩get同款鑽戒、跟偶像同步時尚！
輕鬆結婚有撇步 婚禮指南解決大小事
經營品牌19年的ALUXE亞立詩，深知每對新人在籌備婚禮時的龐大壓力，特別貼心製作預約即送的「婚禮幸福指南」，透過一本解決婚禮大小事，指南內包含亞立詩獨家多項婚禮相關優惠，高達萬元婚禮金免費送，讓新人輕鬆愉快的成家，打造浪漫的珍貴時刻！若是想要好好犒賞自己或紀念每個情動時刻，也不用怕！亞立詩特別精選多款熱銷鑽飾，推出7折優惠，讓每一位顧客都能在特別時刻，直接熱銷款入手，擁有一份象徵永恆愛意的珍貴禮物、在戀人指間閃耀專屬彼此的完美。想了解更多可立即預約專屬顧問，讓亞立詩陪伴見證愛情永恆，請見：亞立詩官網。