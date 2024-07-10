係金ㄟ喔！「金手悅愛相隨假日公益音樂會」7/13文心森林公園登場
台中市金手獎得獎廠商協進會將於7月13日星期六下午2時在文心森林公園舉辦「金手悅愛相隨-假日公益音樂會」，參與演出者皆為曾獲金手獎肯定的產業菁英，「含金量」極高。市府經發局指出，在理事長白政忠號召之下，除集資捐贈公益團體，更提供舞台邀請惠明樂團、松柏長青大學陶笛班、願子樂團三大公益樂團登台演奏，增加社會接觸、雙向交流的機會，以實際行動深度做公益。
生活中心／綜合報導
白理事長表示，此次音樂會以公益為目的，除金手獎樂團、逗樂愛樂團、市府經發局長張峯源及多位企業領袖親登台演出外，也要感謝國際級的台灣交響樂團弦樂四重奏響應公益、加入演出，不僅增添活動光彩，也提供與會者和專業樂團交流學習的機會。另會員為此次音樂會同心協力，包含現場舞台螢幕、風扇、點心與伴手禮等都由會員提供自家優質產品促成，展現產業凝聚力也能增加品牌曝光度。
張局長說明，台中以工業起家，傳統機械製造享譽全球，而金手獎樂團由協會成員「斜槓」組成，多為產業領袖、隱形冠軍，因喜愛音樂、樂於分享，由團長林釗宏帶領長年巡迴演出，以音樂會友、調劑身心，此次音樂會把愛再放大，邀請公益團體加入演出陣容，給市民一個悠閒的假日音樂會，也為社會關懷盡一分心力。
經發局補充，本次音樂會由臺中市金手獎得獎廠商協進會主辦，臺中市政府經濟發展局及臺中市工商發展投資策進會協辦。協進會為感謝民眾參與及增加活動熱度，活動前250位民眾，可獲贈紀念品一份及參加摸彩活動，享受優閒的午後時光兼做公益，活動全程免費，歡迎民眾踴躍共襄盛舉。