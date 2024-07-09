新職籃聯盟為何會破局？曾想封鎖一球隊　球團人士曝：手法太粗暴

北海奪原住民族聯盟盃慢速壘球冠軍　9位球員在水利工程處服務

▲第八屆聯盟盃慢速壘球錦標賽由北海鱈魚香絲獲得冠軍.。（圖／慢速壘球錦標賽提供）
▲第八屆聯盟盃慢速壘球錦標賽由北海鱈魚香絲獲得冠軍.。（圖／慢速壘球錦標賽提供）

記者廖聿偉/綜合報導

桃園市原住民族第8屆聯盟盃慢速壘球錦標賽，在青埔慢壘場圓滿閉幕，北海鱈魚香絲（簡稱北海）在決賽以10：7力克原動力多元運動家族（簡稱原動力），抱回冠軍盃和1.5萬元獎金，北海的林紹恩拿下MVP。亞軍是原動力，獎金1.2萬元；桃園在地球隊法尼斯拿下季軍，殿軍是韋德嘻哈遊。

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冠軍戰雙方你來我往，北海先取得3比0領先，原動力則在3局上一口氣灌進7分，反而以7比3逆轉超前。但北海毫不氣餒，充分掌握進攻契機，先追成7比7平手，接著再得3分，以10比7逆轉勝奪冠，從預賽起5戰全勝。教練王建強表示：「這支全原住民球隊成軍才2個多月，已拿下第3座冠軍；大家都是利用下班時間練球，非常熱血、認真，打慢壘態度最重要，說真的，這座冠軍是球員們應得的，恭喜大家！」

法尼斯勇奪季軍

北海原本就是國內各個慢壘賽常客，為了打明年高雄原民運，贊助這支原住民新軍，其中有9位球員服務於臺北市水利工程處。明年3月全國原住民族運動會將在高雄市舉行，北海將在9月18日爭奪臺北市慢壘項目代表權，這次聯盟盃賽事正好用來調整球員狀況。至於原動力則是首次獲邀參賽，能抱回亞軍已經不容易。

季軍戰法尼斯、韋德嘻哈遊交手，法尼斯掌握較多進攻機會，以10比3大勝。法尼斯是桃園在地球隊，以布農族、阿美族為主力，領隊李國光、總教練黃漢輝表示：「球隊2003年成軍，從未獲得企業贊助，靠熱情和朋友小額款項已支撐21年。」法尼斯是布農族語「山豬」的意思，代表熱情奔放、意志堅強，離開原鄉到都市打拼，正需效法這種精神。

法尼斯實力不俗，曾拿過總統盃原住民組冠軍，也拿過一次聯盟盃冠軍，下個目標是進軍桃園盃全國錦標賽，這是不分族群的大型賽會。黃漢輝說，面對每個比賽都是以4強為目標，慢壘的宗旨是快樂打球，這次拿到季軍已算達標，感謝球員們奮戰不懈。


★團體獎

冠軍：北海鱈魚香絲(1.5萬元)

亞軍：原動力多元運動家族(1.2萬元)

季軍：法尼斯(8千元)

殿軍：韋德嘻哈遊(5千元)

★個人獎

MVP：林紹恩(北海)

投手獎：盧冠佑(北海)

打擊獎：黃飛鴻(北海)

黃勝傑(法尼斯)

胡陳龍(韋德)

顏華愛(原動力)

美技獎：黃飛鴻(北海)

楊政澔(法尼斯)

羅少鈞(原動力)

江浩然(韋德)

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