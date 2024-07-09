北海奪原住民族聯盟盃慢速壘球冠軍　9位球員在水利工程處服務

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法尼斯勇奪季軍
北海原本就是國內各個慢壘賽常客，為了打明年高雄原民運，贊助這支原住民新軍，其中有9位球員服務於臺北市水利工程處。明年3月全國原住民族運動會將在高雄市舉行，北海將在9月18日爭奪臺北市慢壘項目代表權，這次聯盟盃賽事正好用來調整球員狀況。至於原動力則是首次獲邀參賽，能抱回亞軍已經不容易。
季軍戰法尼斯、韋德嘻哈遊交手，法尼斯掌握較多進攻機會，以10比3大勝。法尼斯是桃園在地球隊，以布農族、阿美族為主力，領隊李國光、總教練黃漢輝表示：「球隊2003年成軍，從未獲得企業贊助，靠熱情和朋友小額款項已支撐21年。」法尼斯是布農族語「山豬」的意思，代表熱情奔放、意志堅強，離開原鄉到都市打拼，正需效法這種精神。
法尼斯實力不俗，曾拿過總統盃原住民組冠軍，也拿過一次聯盟盃冠軍，下個目標是進軍桃園盃全國錦標賽，這是不分族群的大型賽會。黃漢輝說，面對每個比賽都是以4強為目標，慢壘的宗旨是快樂打球，這次拿到季軍已算達標，感謝球員們奮戰不懈。
★團體獎
冠軍：北海鱈魚香絲(1.5萬元)
亞軍：原動力多元運動家族(1.2萬元)
季軍：法尼斯(8千元)
殿軍：韋德嘻哈遊(5千元)
★個人獎
MVP：林紹恩(北海)
投手獎：盧冠佑(北海)
打擊獎：黃飛鴻(北海)
黃勝傑(法尼斯)
胡陳龍(韋德)
顏華愛(原動力)
美技獎：黃飛鴻(北海)
楊政澔(法尼斯)
羅少鈞(原動力)
江浩然(韋德)