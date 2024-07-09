新職籃聯盟為何會破局？曾想封鎖一球隊　球團人士曝：手法太粗暴

詹皇4度親征奧運！寫美國男籃「全新紀錄」　帶領夢幻隊復仇奪金

▲LeBron James四度出征奧運寫新紀錄，目標帶領美國奪下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James四度出征奧運寫新紀錄，目標帶領美國奪下金牌。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者張裔／綜合報導

NBA超級球星「詹皇」LeBron James為美國征戰奧運3次，但2012年後便未再進入國家隊。今年底將迎來40歲的他，時隔12年再度披上夢幻隊戰袍再度征戰奧運殿堂，身為現役NBA最年長的球員，稱唯一目標就是贏下金牌。

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James四度出戰奧運，創下美國男籃「全新紀錄」

2004年雅典奧運，年僅19歲的James首次隨美國隊出戰，但當年只獲銅牌；之後2008年北京奧運、2012年倫敦奧運，James都帶領美國隊奪得金牌。另外James將在今年巴黎奧運創下另一「長青」紀錄：首位年齡在1字頭、2字頭、3字頭時，皆出戰奧運的美國男籃球員。

美國夢幻隊陣容星光熠熠，目標奪冠摘金

身為籃球霸主的美國，為了挽回在世界盃連兩屆慘敗的顏面，積極備戰巴黎奧運，美國籃協宣布將在7月10日於拉斯維加斯進行熱身賽，對手是去年在世界盃銅牌戰擊敗美國隊的加拿大，讓不少球迷期待此次眾星雲集的「復仇者聯盟」表現將會如何。

國家隊名單中，分別有湖人隊當家球星「詹皇」 LeBron James、Stephen Curry、 Kevin Durant、Joel Embiid、Jayson Tatum、Jrue Holiday、Devin Booker、Anthony Davis、Bam Adebayo、Tyrese Haliburton、Kawhi Leonard、Anthony Edwards。除了亮眼陣容之外，本次巴黎奧運可能成為美國三大巨頭LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant，三人最後一次穿上國家隊球衣聯手的機會，這勢必成為奧運全球關注的焦點。



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