冷氣不涼不一定是漏冷媒、濾網髒！多裝1物電費省25%：老闆超愛的

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「國際智家空間設計」師傅提到：「銅管裸露會造成冷氣的的效能下降，因為只要裸露的銅管達到5公尺，平均會降低冷氣效應1度，不僅會讓你的冷氣吹不涼，也會讓耗電量增加不少。」
防止冷氣銅管外露加裝「保護套」！每年節電25%超神
而《NOWnews》記者也實際詢問從事冷氣水電的莊師傅，他表示：「冷氣的銅管不只會經歷風吹雨打、日曬的侵襲，還有像是鳥啄、老鼠啃咬等都會破壞，一般來說，如果銅管沒有加裝保護套的話，大概兩年的時間就會外露，因此大家可以發現家中冷氣時間越長越舊，以往吹27度冷氣很涼，到最後開始不涼，因為冷氣的效能已經越來越差。」
「加裝保護套年省25%電力！」莊師傅透露「冷氣的銅管可以加裝保護套就可以延長其壽命，以現在市面上幾乎超過8成的分離式冷氣市場來說，銅管保護套仍然沒有很盛行，導致你上街隨便看，其實都能看到很多冷氣銅管早就外露，全台幾百萬甚至上千萬台冷氣這樣吹、這樣銅管外露，浪費掉的電可想而知有多驚人！」
銅管保護套價格、品質有高有低！企業老闆超愛裝
莊師傅也透露，一般來說，冷氣的銅管保護套「只需要裝在室外機的部分就好，室內機因為大幅減少外在因素的影響，比較不容易損壞，所以需要安裝保護套的銅管長度也不會太長，以市面上安裝銅管保護的價位來看，30公分500元至800元都有，看是安裝保護棉還是比較高階的管槽等等，都按照各報價以及材料下去估算，整體不會太貴，現在越來越多人都會直接加裝，也有冷氣業者在安裝時就有贈送這個服務。」
「國際智家空間設計」則提到，「短的幾公分可能冷氣裝設的師傅會免加錢，如果是戶外冷媒管5公尺以上甚至10幾20公尺的保護管就要加錢，但是花小錢可以省下10年的冷氣電費，我們這邊辦公大樓95%老闆裝冷氣都直接加裝，因為他們會精打細算，知道這是好東西一定要裝！」因此下回如果打開冷氣發現不涼了，該檢查都檢查完了之後，趕快去看看室外機的銅管是否已經腐蝕！也許這才是你冷氣吹不涼又耗電的原因哦！
@gabodesign0選對冷氣安裝方式，不只冷氣更冷，而且一年省下$8850。快來看看這省錢秘訣！#冷氣 #冷氣日常 #省錢 #台中中部＃室內設計 #室内設計裝潢 #國際智家設計#老屋翻新#辦公室設計#商業空間設計#智能家居#室內裝修#空間設計
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