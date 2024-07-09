天道盟發起人吳桐潭病逝！萬人現身告別式癱瘓交通 生前背景曝光
天道盟發起人、太陽會總裁吳桐潭5月22日病逝，享壽75歲。今（9）日在基隆六合停車場舉辦告別式，現場除有大量名車送行外，還出現上萬人前往弔唁，警方不敢大意出動700名警力戒備，並在活動現場及周邊主要道路，加強情蒐、巡邏及強力的路臨檢。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，出身在基隆市的吳桐潭，是基隆廟口一代的地方角頭，也因此與「流氓教授」林建隆相熟，雖幫派業務越來大，但吳桐潭卻在1985年因一清專案被抓到綠島監獄管訓，期間吳桐潭結識各地方角頭，並在隔年創立天道盟，發展到近年已成為台灣三大幫派之一。
1990年吳桐潭因犯下槍擊案逃亡到中國福州躲藏，直到隔年才被中國警方逮捕移送回台，法院審理後判刑13年，不過吳桐潭假釋期間卻又再次逃往中國，隨後輾轉前往柬埔寨，2003年被捕回台後，在獄中服刑至2011年5月假釋出獄；近年吳桐潭逐漸退居幕後，不再插手幫派事務，但仍被奉為精神領袖，上月3日要移靈回基隆老家時，護送靈車幾乎清一色名貴超跑，車隊預估至少破億元。
今天上午舉行告別式時，六合停車場出現數十輛勞斯萊斯等，且從8點開始就不斷有大量民眾前往弔唁，對此，基隆市警察局特別商借距離告別式約400公尺的基隆女中，作為前進指揮所，並由局長親自坐鎮，刑事警察局、保一總隊、新北市警察局也到場支援，共出動700名警力到場維持秩序，並於活動現場及周邊主要道路，加強情蒐、巡邏及強力的路臨檢，以遏止任何不法情事發生。