立法院完成「學生輔導法」初審　國教盟建議外加輔導主任編制

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另外，關於學生輔導諮商中心是否法制化、輔導教師、輔導人員編制數量等條文，由於教育部、多名立委未有共識，予以保留並在後續送往黨團協商。
國教盟今日對此除了肯定教育部官員、朝野立委對於修法的努力，才讓多數條文能夠順利通過初審，但也提出4點呼籲，其中應該明確界定《學生輔導法》第五條第一項「得不經家長同意心理諮商」的例外情形，是因「兒童最佳利益」屬於抽象概念，應該考量兒童年齡與心智成熟程度，並且尊重家長對於子女法定代理權，因此建議應於施行細則或相關子法明訂「得不受心理師法第十九條規定之限制」的例外情形為何，避免引起家長疑慮。
國教盟對於應該外加高中職輔導主任編制表示，依照《高級中等學校組織設置及員額編制標準》第7條規定「輔導處（室）置主任一人，由校長就專任輔導教師聘兼之」，不過這次修法並未增加高級中等學校輔導教師編制，專任輔導教師一旦兼任輔導處（室）主任即以行政業務為主，難以同時負責學生輔導工作，會與增置輔導人力的政策方向背道而馳，尤其小校本來輔導人力就已不足，輔導主任編制應予外加，才能補足輔導人力需求。
國教盟指出，長期以來專輔人力面臨案量過大、工作負擔沈重、低薪、待遇不佳問題，造成無法久任、流動大等諸多問題，影響輔導工作成效，因此修法應該配合提高專輔人員薪資待遇暨相關升遷管道，提高其留任意願，得以累積輔導經驗有效提升輔導成效。
推動親職教育、提供有薪親職假，國教盟提到，孩子輔導成效與家庭功能、親職教育息息相關，因此應以行政罰方式強制偏差行為學生的家長，參加親職教育講習或課予罰款，另也推動每名在學子女1年給予8小時有薪親職假，能讓家長出席學校親職講座、體表會等活動，或與導師溝通孩子狀況，只要學校出具證明便可請假不扣薪水，提升親師溝通、親職知能。