降溫消暑！今起7-11咖啡買11送11「可寄杯」　全家拿鐵第二杯7元

天氣預報／今13縣市高溫警戒！大台北體感42度　午後雷雨範圍出爐

▲今（10）日各地高溫炎熱，上午針對13縣市發布「高溫資訊」，各地高溫普遍可以來到攝氏32到36度。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（10）日各地高溫炎熱，上午針對13縣市發布「高溫資訊」，各地高溫普遍可以來到攝氏32到36度。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署表示，今（10）日各地高溫炎熱，上午針對13縣市發布「高溫資訊」，各地高溫普遍可以來到攝氏32到36度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷要留意攝氏37度以上的極端高溫，體感溫度更是可以來到攝氏31 至42度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
降雨部分，今天太平洋高壓減弱，環境處於偏南風，午後雷陣雨範圍落在「中部以北、東半部及各地山區」，其中在「大台北地區及各地山區」要留意有局部大雨發生的機率，清晨至上午因爲海陸風輻合，中南部地區會有局部短暫陣雨。

⚠️高溫警戒資訊

高溫橙色36燈號：新北市、桃園市、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣
高溫黃色燈號：基隆市、臺北市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市

▲明（10）日水氣增多，環境趨於不穩定，午後雷陣雨的情況會比今天明顯。（圖／中央氣象署提供）
▲今（10）日水氣增多，環境趨於不穩定，午後雷陣雨的情況會比今天明顯。（圖／中央氣象署提供）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率80％，氣溫攝氏26至36度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率80％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏26至34度

🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率40％ ，氣溫攝氏27至35度

🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏29至33度
📍高雄市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏29至33度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度

未來一週熱熱熱！明午後雷雨「炸到發紅」　下週颱風生成機率出爐

天氣預報／上班注意！今10縣市「高溫警戒」　午後雷雨轟半個台灣

下週恐有颱風生成！週五前「天天大雷雨」　今4地區嚴防豪大雨

冷心低壓衝向台灣！高雄對流大爆發　「閃電爬滿天」影片太壯觀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載