天氣預報／今13縣市高溫警戒！大台北體感42度 午後雷雨範圍出爐
中央氣象署表示，今（10）日各地高溫炎熱，上午針對13縣市發布「高溫資訊」，各地高溫普遍可以來到攝氏32到36度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷要留意攝氏37度以上的極端高溫，體感溫度更是可以來到攝氏31 至42度。
記者張志浩／綜合報導
降雨部分，今天太平洋高壓減弱，環境處於偏南風，午後雷陣雨範圍落在「中部以北、東半部及各地山區」，其中在「大台北地區及各地山區」要留意有局部大雨發生的機率，清晨至上午因爲海陸風輻合，中南部地區會有局部短暫陣雨。
⚠️高溫警戒資訊
高溫橙色36燈號：新北市、桃園市、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣
高溫黃色燈號：基隆市、臺北市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率80％，氣溫攝氏26至36度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率80％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏26至34度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率40％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏29至33度
📍高雄市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏29至33度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度