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柴犬散步「狂抖吐白沫」！獸醫檢查噴出1句全安靜：你養了小變態

▲大陸一名飼主家裡養了一條可愛的柴犬，某天外出散步時，突然口吐白沫並且不斷發抖，嚇壞主人。（圖/取自微博）
▲大陸一名飼主家裡養了一條可愛的柴犬，某天外出散步時，突然口吐白沫並且不斷發抖，嚇壞主人。（圖/取自微博）

記者張嘉哲/綜合報導

家裡柴犬外出散步「口吐白沫」，這讓主人一定超級緊張的！大陸一名飼主家裡養了一條可愛的柴犬，某天帶著牠外出散步時，突然停在草叢處聞了聞，沒想到竟然開始狂抖一番，甚至口吐白沫，讓該飼主緊張到將愛犬柴柴送醫，沒想到獸醫檢查病發原因之後感到非常的無言，讓飼主也哭笑不得。

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大陸一名飼主「甲方是條柴」家裡養了一隻雄性的柴犬叫做「甲方」，非常的可愛又活潑，某天飼主帶著甲方外出散步，結果在經過社區的花圃時，甲方突然聞了聞樹葉味道後，彷彿就像中毒一樣，開始抽搐、不斷流出口水，甚至最後還口吐白沫，讓原本想紀錄甲方可愛散步的飼主瞬間嚇壞。

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▲柴犬「甲方」在草叢上聞一聞之後突然開始發抖、流口水甚至口吐白沫，讓飼主直接嚇壞。（圖/取自微博）
緊急帶著甲方到動物醫院之後，獸醫檢查之後感到非常無言，表示「甲方根本沒有中毒或是吃到有毒的食物，只是聞到草叢附近有母狗的尿尿味，狗尿味上留有母狗的費洛蒙，但因為甲方是一隻沒聞過母狗味道就結紮的公狗，所以第一次聞到這味道時，產生類似發情的現象，你真的是養到一隻小色鬼。」

獸醫此話一出，讓甲方的飼主感到非常的傻眼又無言，不少人也朝聖表示「難不成！甲方是柴柴不可以色色的始祖？」、「太可怕了，這原本一看感覺超像中毒的」、「哇勒，原來是還沒體驗就直接被結紮的公公啊」、「太好笑，老處男的悸動？www」、「養到一隻色狗，獸醫真的會很無言哈哈哈哈。」

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