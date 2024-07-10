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深化法紀觀念！中油煉製事業部大林煉油廠辦法律防身術講座

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦法律防身術講座。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦法律防身術講座。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於9日，在該廠行政大樓講堂，舉辦國營事業員工之法律防身術廉政專題講座活動，邀請高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇作專題演講，讓與會人員受益良多，以深化法紀觀念。

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中油煉製事業部大林煉油廠國營事業員工之法律防身術廉政專題講座活動，是由大林煉油廠廠長廖本源主持，有廠內各級主管及同仁近百人與會，期藉由此一講座活動，強化員工之法治素養，樹立廉能風尚，形塑企業誠信文化。

▲中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源致詞。(圖／記者黃守作攝)
▲中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源致詞。(圖／記者黃守作攝)
廖本源表示，大林煉油廠為提升同仁廉政法紀觀念與認知，乃舉辦此一國營事業員工之法律防身術廉政專題講座活動，盼中油員工透過此次法律防身術講座活動，建立廉安思維，充實廉政法令素養，依循法令執行職務，共同塑造優良風紀。

▲中油煉製事業部大林煉油廠舉辦法律防身術講座，邀請高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇律師作專題演講。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
▲中油煉製事業部大林煉油廠舉辦法律防身術講座，邀請高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇律師作專題演講。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
國營事業員工之法律防身術廉政專題講座活動，邀請高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇作專題演講，魏豪勇就貪污治罪條例法規介紹、採購違失行為、偽造文書等多面向，提供實務經驗及法律見解，期藉由講習強化員工之法治素養，樹立廉能風尚，形塑企業誠信文化。

高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇曾偵辦多起肅貪案件，實務經驗豐富，此次法律防身術廉政專題講座活動，針對廉政相關法規及可能面臨的風險進行解說，以深入淺出方式，就採購及其他常見違法案例類型予以分析，並搭配實務見解，使與會中油員工能將學理之法令概念運用於實務上，並予以警惕，透過由認識其應恪守的法令規定與行為準則，以利執行職務時能有所遵循，避免誤觸法網，讓中油員工在充分瞭解法律規範下，能發揮勇於任事之精神。

魏豪勇並和與會中油員工進行問題討論及意見交流，以避免於執行業務中不慎觸犯法令規定，魏豪勇以生動的口語，解析提問，釐清艱澀的法律觀念，深化與會人員學習效益。

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