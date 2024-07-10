深化法紀觀念！中油煉製事業部大林煉油廠辦法律防身術講座

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廖本源表示，大林煉油廠為提升同仁廉政法紀觀念與認知，乃舉辦此一國營事業員工之法律防身術廉政專題講座活動，盼中油員工透過此次法律防身術講座活動，建立廉安思維，充實廉政法令素養，依循法令執行職務，共同塑造優良風紀。
國營事業員工之法律防身術廉政專題講座活動，邀請高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇作專題演講，魏豪勇就貪污治罪條例法規介紹、採購違失行為、偽造文書等多面向，提供實務經驗及法律見解，期藉由講習強化員工之法治素養，樹立廉能風尚，形塑企業誠信文化。
高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇曾偵辦多起肅貪案件，實務經驗豐富，此次法律防身術廉政專題講座活動，針對廉政相關法規及可能面臨的風險進行解說，以深入淺出方式，就採購及其他常見違法案例類型予以分析，並搭配實務見解，使與會中油員工能將學理之法令概念運用於實務上，並予以警惕，透過由認識其應恪守的法令規定與行為準則，以利執行職務時能有所遵循，避免誤觸法網，讓中油員工在充分瞭解法律規範下，能發揮勇於任事之精神。
魏豪勇並和與會中油員工進行問題討論及意見交流，以避免於執行業務中不慎觸犯法令規定，魏豪勇以生動的口語，解析提問，釐清艱澀的法律觀念，深化與會人員學習效益。