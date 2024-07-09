BTS金碩珍穿制服回母校！學弟失控罵髒話 校內狂奔上演屍速列車
南韓家喻戶曉的超人氣男團BTS（防彈少年團）中的成員Jin（金碩珍）今年6月正式退伍，重啟演藝活動的他，日前因錄製綜藝節目的關係驚喜現身母校普成高中，除了眾多目擊照流出外，為了一睹這位巨星風采的男學生們直接上演原地暴動、冒雨狂奔，還有人拿著紙筆希望可以拿到簽名。
記者史平旭／綜合報導
結束為期2年的軍隊生活的金碩珍，在退役後馬不停蹄地重新展開演藝活動，剛結束「千人抱抱會」的他，又宣布成為法國珠寶品牌大使FRED的全球大使，甚至代表韓國擔任2024巴黎奧運火炬手，在許多韓國男藝人最擔心害怕的「兵役」面前，兩年的空白期對他似乎並沒有影響，反而將事業推往更高峰。
昨（8）日為了拍攝影片的金碩珍返回母校普成高中，剛退伍的他頂著剛長出來的小平頭別上姓名牌、身著高中制服出驚喜現身母校，雖然普成高中是所男校，但仍然引起男學生們的騷動，為了親眼目睹這位天團成員，學生們直接上演電影《屍速列車》劇情，在校內拔腿狂奔，即使下雨也澆不息學生們的熱情。
現場目擊的男同學們直接化身「小迷弟」，不僅伸手企圖與金碩珍比愛心更多人大讚：「臉感覺只有巴掌大」、「身材比例真的絕了」、「我們的校服還能穿出這種效果啊！」除了驚呼尖叫之外甚至有人激動飆髒話：「金碩珍實在太他X帥了！」