五月天阿信附和央視喊「銘記歷史」 被質疑Threads封鎖網友再挨轟
天團五月天主唱阿信先前因在北京場演唱會上脫口稱「我們中國人」，掀起爭議，許多粉絲甚至因此脫粉。阿信7日在中國「禁娛日」於深圳場演唱會上照常開唱，並當場表達「為歷史中奮鬥的靈魂掌聲」，被中國網友認為在講七七事變，隨後更在中國官媒《央視》微博下方留言「銘記歷史」，引發台灣網友質疑，未料，阿信的Threads今日突然開始封鎖大批網友，掀起討論。
國際中心顏得智／綜合報導
七七事變被中國視為禁娛日，當天禁止談論藝人相關話題，韓國女團aespa先前因撞上中國禁娛日，引發中國粉絲不滿，要求取消7月7日在日本的演唱會，7月7日當天，許多中國藝人後援會也會在微博公告七七事變「禁娛」一天。
然而，五月天「5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會」，7日深圳場強碰禁娛日，阿信仍照常演出開唱，但他也在演唱會上特別向全場歌迷提及「為歷史中奮鬥的靈魂掌聲」，隨後，阿信微博亦在中國官媒《央視》微博寫下「銘記歷史，自強不息，讓世界見證新世紀」，引發討論。
阿信這番發言再度引發台灣粉絲不滿，社群平台Threads上湧入許多留言質疑阿信，「究竟阿信的歷史是哪一國的歷史」，亦有網友發文質疑，阿信封鎖了他的帳號，Threads上瘋傳被阿信封鎖的截圖，引發大家熱烈討論，從截圖中可見，若被封鎖，帳號頁面雖可顯示，但粉絲數以及貼文都會消失，無法看到完整內容；亦有其他網友反應，「剛去試了一下 不到五分鐘就被封鎖」