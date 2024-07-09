金控6月獲利看這！富邦3冠王單月賺216億　新光擠進前3強

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就每股獲利表現來看，富邦金今年前6月EPS已破5元，來到5.95元，國泰金有4.66元，中信金、兆豐金、元大金、新光金及第一累計稅後盈餘也賺破1元，中信金有1.85元，兆豐金1.42元、元大金1.39元、新光金1.31元、第一金1.01元，而永豐金、開發金EPS也逼近1元，分別有0.99元、0.98元。
至於再拿下金控獲利3冠王的富邦金表示，子公司富邦人壽、台北富邦銀行單6月稅後淨利皆創下歷年同期新高，北富銀及富邦證券累計前6月稅後淨利亦皆創下歷年同期新高，其中富邦人壽2024年6月稅後淨利為137.1億元，創歷年單6月獲利新高，累計稅後淨利為515.8億元，也創下歷年前6月第3高紀錄，6月及累計前6月獲利較去年同期分別成長10%及97%，而6月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入。
在股市方面，6月台股維持高點，富邦人壽伺機實現資本利得，加上部分現金股息入帳挹注投資收益。債市方面，反映美國通膨與消費動能放緩，6月公債利率回落後震盪整理，今年也已利用利率反彈機會，增加債券部位，以提高經常性收益為目標。匯市方面，6月美元兌台幣小幅升值約0.09%，故6月匯率變動對損益影響大致持平。下半年將關注美國大選發展，與人民幣走勢對匯率市場的影響。
國泰金也指出，今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽累計稅後淨利創歷史次高。國泰人壽6月稅後淨利89.4億元，累計稅後淨利482.6億元，單月獲利表現佳，主要反映資本利得及經常性收益貢獻。今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。
也由於6月通膨數據低於預期，推升市場對9月降息的預期，激勵股市持續走高，並使美債利率同步回落，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加以國內外不動產評價利益及經常性收益挹注下，整體獲利表現維持亮眼。
中信金6月自結單月稅後盈餘為60.56億元，累計前6月合併稅後盈餘372.07億元，EPS為1.85元，其中子公司中國銀行6月稅後獲利45.92億元，主因為存放款業務動能穩健、利差擴大，以及財富管理銷售動能強勁。另外，台灣人壽保險公司6月份因股票處分利得及股利收入挹注，單月稅後獲利18.85億元。
與2023年同期相比，中信金表示，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長11%。保險業務部分，今年以來美元累計升值達5.6%，產生匯兌利益，加上股、債及基金資本利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅成長。初年度保費收入累計前六個月為254億元，較前一年度成長19%。
開發金6自結稅後獲利40.42億元，今年上半年稅後獲利達169.53億元，相較去年同期成長67%，每股盈餘0.98元。開發金表示，6月份台股持續走揚，成交量能增加，有利於旗下證券、銀行及壽險業務投資收益，其中凱基人壽受惠於台幣兌美元偏貶有助減緩匯率避險成本，加上資本市場上揚，有效掌握行情實現資本利得，推升整體投資收益表現；6月稅後獲利為24.86億元，今年上半年稅後獲利達109.86億元，與去年同期相比成長123%。
台新金6月自結稅後淨利24.7億元，年成長23.7%，累計前6月稅後淨利105.8億元，年成長19%，EPS為0.77元，其中台新銀行6月稅後淨利15.2億元，累積稅後淨利86.3億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後淨利較去年同期成長 8.6%；資產品質維持穩健，截至 6月底逾放比為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1137.95%；台新人壽6月稅後淨利2.9億元，主因股票資本利得及股利收入增加，累計稅後淨利13.1億元，較去年同期增加，主因今年股票資本利得及兌換利益影響。
玉山金6月自結稅後盈餘22.1億元，累計稅後盈餘127.2億元，年成長20.56%，亦創歷年同期最高，EPS為0.81元，主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘115.8億元，較去年同期增加21.64%，玉山證券10.6億元，較去年同期增加74.23%；玉山創投2.4億元。
華南金6月合併稅後淨利為17.08億元，累計合併稅後淨利為112.15億元，EPS為0.82元，每股淨值為15.24元，其中華南銀行6月合併稅前淨利為22.28億元、合併稅後淨利為18.48億元，累計合併稅前淨利 127.69 億元、合併稅後淨利102.68億元，每股稅後盈餘為1.05 元，每股淨值為23.32元。