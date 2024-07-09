快訊／醜聞纏身！江坤俊主動請辭下車《健康2.0》　T台聲明她取代

江坤俊開嗆媒體！硬起來發聲「我絕無性騷」曝證據提交性平委員會

▲江坤俊再度發文開嗆媒體，強調自己沒有性騷擾，會將證據提交給性平委員會。（圖／江坤俊臉書）
▲江坤俊再度發文開嗆媒體，強調自己沒有性騷擾，會將證據提交給性平委員會。（圖／江坤俊臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

乳房外科名醫江坤俊營造愛妻暖男形象，經常在節目上分享暖心事蹟，吸引大批婆媽粉絲，日前卻被爆料出軌護理師，還對節目搭檔鄭凱云性騷擾，隨著風波越演越烈，江坤俊也請辭TVBS《健康2.0》的主持棒，更發文開嗆媒體，並強調：「為維護我個人名譽，我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事！」表示將會請性平委員會調查。

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▲▼資深主播鄭凱云（上圖）證實曾經被江坤俊性騷擾。（圖／鄭凱云、江坤俊臉書）
▲乳房外科名醫江坤俊因為出軌、性騷，導致形象全毀。（圖／江坤俊臉書）
▲（圖／江坤俊臉書）
▲江坤俊今（9）日在臉書發文開嗆媒體。（圖／江坤俊臉書）
江坤俊今（9）日在臉書發文開嗆媒體：「籲請媒體不要再捕風捉影、刊載不實內容」，強調自己沒有性騷擾，「性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會」，引來不少網友為他加油打氣，「希望那些都是不實指控」、「江醫生加油」、「相信江醫師清白！」、「如果是不實指控，那要趕快澄清，趕快拿出證據來！」

江坤俊風波持續延燒，他稍早才在臉書發出聲明，將暫停演藝圈的工作，對於醫院的職務，只留臨床工作，但不會影響病人權益，表示先前沒有任何回覆是不想引戰，也希望外界給家人安靜的空間，並在文末嚴正聲明：「我會繼續當一個醫師，繼續傳播健康的知識。」

▲江坤俊沈默多日後首度發文。（圖 / 江坤俊臉書）
▲江坤俊沉默多日後首度發文。（圖 / 江坤俊臉書）
不僅如此，TVBS也發表聲明切割：「《健康2.0》主持人江坤俊醫師近日相關緋聞報導，江醫師已正式請辭健康2.0主持一職」，表示江坤俊不想讓私人事件影響到節目，因此主動請辭，並曝光新的主持人選，「《健康2.0》加入陳欣湄醫師為主持陣容，陳欣湄醫師為專業的家庭科醫師。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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