江坤俊開嗆媒體！硬起來發聲「我絕無性騷」曝證據提交性平委員會
乳房外科名醫江坤俊營造愛妻暖男形象，經常在節目上分享暖心事蹟，吸引大批婆媽粉絲，日前卻被爆料出軌護理師，還對節目搭檔鄭凱云性騷擾，隨著風波越演越烈，江坤俊也請辭TVBS《健康2.0》的主持棒，更發文開嗆媒體，並強調：「為維護我個人名譽，我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事！」表示將會請性平委員會調查。
記者吳昕蓓／綜合報導
江坤俊今（9）日在臉書發文開嗆媒體：「籲請媒體不要再捕風捉影、刊載不實內容」，強調自己沒有性騷擾，「性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會」，引來不少網友為他加油打氣，「希望那些都是不實指控」、「江醫生加油」、「相信江醫師清白！」、「如果是不實指控，那要趕快澄清，趕快拿出證據來！」
江坤俊風波持續延燒，他稍早才在臉書發出聲明，將暫停演藝圈的工作，對於醫院的職務，只留臨床工作，但不會影響病人權益，表示先前沒有任何回覆是不想引戰，也希望外界給家人安靜的空間，並在文末嚴正聲明：「我會繼續當一個醫師，繼續傳播健康的知識。」
不僅如此，TVBS也發表聲明切割：「《健康2.0》主持人江坤俊醫師近日相關緋聞報導，江醫師已正式請辭健康2.0主持一職」，表示江坤俊不想讓私人事件影響到節目，因此主動請辭，並曝光新的主持人選，「《健康2.0》加入陳欣湄醫師為主持陣容，陳欣湄醫師為專業的家庭科醫師。」
※【NOWnews 今日新聞
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