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Lia生病痊癒回歸ITZY！一刀剪去長髮美到哭　本月小巨蛋開唱恐缺1

▲Lia（右）休養8個月後回歸ITZY，但她們本月在台北小巨蛋的演唱會，恐怕還是5缺1。（圖／ITZY臉書、YouTube）
▲Lia（右）休養8個月後回歸ITZY，但她們本月在台北小巨蛋的演唱會，恐怕還是5缺1。（圖／ITZY臉書、YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團ITZY由禮志、Lia、留真、彩領、有娜5人組成，是「JYP娛樂」繼2015年推出TWICE後，再度推出的女團。成員Lia去年（2023）11月因工作會冒出焦慮症情況，決定休養一陣子，近日她透過公司宣布症狀好轉，下半年開始會投入ITZY新專輯製作，但事前團體規劃好的日程她都不會參與，意即本月20日的ITZY台北小巨蛋的演唱會，Lia恐怕不會現身；不過Lia以全新短髮造型回歸，令大批網友直呼：「變得更漂亮了！」

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▲Lia剪掉長髮，新造型令粉絲驚豔，直呼「美翻天」。（圖／ITZY臉書、YouTube）
▲Lia剪掉長髮，新造型令粉絲驚豔，直呼「美翻天」。（圖／ITZY臉書、YouTube）
因焦慮症無法工作　Lia休養8個月終於Comeback！

「JYP娛樂」去年11月表示，Lia工作會出現緊張與不安的症狀，經過專業醫生判斷為焦慮症，必須專心休養治療，再與ITZY跟Lia充分討論後，決定以藝人的健康為優先，宣布Lia將不參與2024年1月發表的新專輯製作，亦不出席世界巡迴演唱會，「希望歌迷能多多支持與喜愛，公司將盡最大努力幫助Lia恢復健康」。

相隔8個月，「JYP娛樂」宣布Lia將回歸：「Lia透過治療和休息，緊張和焦慮的症狀已經大有改善。經過與Lia的慎重討論後，我們決定讓她從下半年預定發行的ITZY新專輯開始恢復活動。不過，專輯發行前，事前已安排好的日程和拍攝，仍由成員禮志、留真、彩領和有娜等4人的體制完成，請大家諒解。感謝粉絲們對Lia復原的溫暖鼓勵與支持，我們將繼續努力，確保藝人能夠以健康的狀態與粉絲見面，謝謝。」

▲ITZY將於7月20日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）
▲ITZY將於7月20日在台北小巨蛋舉辦演唱會，可能只有有娜（左起）、留真、禮志、彩領4人出席。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）
ITZY首登台北小巨蛋恐「5缺1」　Lia變更美更健康

ITZY本月20日將登上台北小巨蛋開唱，除了一開始提到「不會參與世界巡迴演唱會」，再根據「JYP娛樂」新聲明提到「事前已安排好的日程和拍攝，仍由成員禮志、留真、彩領和有娜等4人的體制完成」來看，Lia隨團來台出席台北小巨蛋的演唱會機率微乎其微。

雖然Lia參與世巡演唱會機會渺茫，但她久違露臉團體的直播，短髮新造型驚豔粉絲，覺得她變得更漂亮，「新髮型很適合」、「真的好漂亮」、「頭髮是真的嗎？也太美了吧！」對於Lia有好好休息感到欣慰。

Lia今年23歲，小學曾在加拿大多倫多留學3年，畢業後通過「SM娛樂」在加拿大舉辦的全球徵選，當過短暫練習生，最後遭父母反對退社；直到考進首爾公演藝術高中，她再成為「JYP娛樂」練習生，2019年以團體ITZY主唱身分出道。ITZY代表作包含《DALLA DALLA》、《ICY》、《WANNABE》、《Not Shy》、《In the Morning》等。

ITZY小檔案
成　員：禮志、Lia、留真、彩領、有娜
公　司：JYP娛樂
出道日：2019年2月12日（韓國）、2021年12月22日（日本）
代表作：
《DALLA DALLA》
《ICY》
《WANNABE》
《Not Shy》
《In the Morning》

▲ITZY今26日在林口開唱。（圖／ITZY臉書）
▲ITZY曾來過台灣開唱2次，本月是三度來台，但Lia（左2）恐缺席。（圖／ITZY臉書）

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