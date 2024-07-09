Lia生病痊癒回歸ITZY！一刀剪去長髮美到哭　本月小巨蛋開唱恐缺1

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「JYP娛樂」去年11月表示，Lia工作會出現緊張與不安的症狀，經過專業醫生判斷為焦慮症，必須專心休養治療，再與ITZY跟Lia充分討論後，決定以藝人的健康為優先，宣布Lia將不參與2024年1月發表的新專輯製作，亦不出席世界巡迴演唱會，「希望歌迷能多多支持與喜愛，公司將盡最大努力幫助Lia恢復健康」。
相隔8個月，「JYP娛樂」宣布Lia將回歸：「Lia透過治療和休息，緊張和焦慮的症狀已經大有改善。經過與Lia的慎重討論後，我們決定讓她從下半年預定發行的ITZY新專輯開始恢復活動。不過，專輯發行前，事前已安排好的日程和拍攝，仍由成員禮志、留真、彩領和有娜等4人的體制完成，請大家諒解。感謝粉絲們對Lia復原的溫暖鼓勵與支持，我們將繼續努力，確保藝人能夠以健康的狀態與粉絲見面，謝謝。」
ITZY首登台北小巨蛋恐「5缺1」 Lia變更美更健康
ITZY本月20日將登上台北小巨蛋開唱，除了一開始提到「不會參與世界巡迴演唱會」，再根據「JYP娛樂」新聲明提到「事前已安排好的日程和拍攝，仍由成員禮志、留真、彩領和有娜等4人的體制完成」來看，Lia隨團來台出席台北小巨蛋的演唱會機率微乎其微。
雖然Lia參與世巡演唱會機會渺茫，但她久違露臉團體的直播，短髮新造型驚豔粉絲，覺得她變得更漂亮，「新髮型很適合」、「真的好漂亮」、「頭髮是真的嗎？也太美了吧！」對於Lia有好好休息感到欣慰。
Lia今年23歲，小學曾在加拿大多倫多留學3年，畢業後通過「SM娛樂」在加拿大舉辦的全球徵選，當過短暫練習生，最後遭父母反對退社；直到考進首爾公演藝術高中，她再成為「JYP娛樂」練習生，2019年以團體ITZY主唱身分出道。ITZY代表作包含《DALLA DALLA》、《ICY》、《WANNABE》、《Not Shy》、《In the Morning》等。
ITZY小檔案
成 員：禮志、Lia、留真、彩領、有娜
公 司：JYP娛樂
出道日：2019年2月12日（韓國）、2021年12月22日（日本）
代表作：
《DALLA DALLA》
《ICY》
《WANNABE》
《Not Shy》
《In the Morning》