新職籃聯盟為何會破局？曾想封鎖一球隊　球團人士曝：手法太粗暴

新聯盟正名「台灣職業籃球大聯盟」　新球季七隊與PLG分庭抗禮

▲台灣職籃新聯盟參與隊伍(以下由北到南)臺北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神。（圖／資料照，PLG提供）
▲台灣職籃新聯盟參與隊伍(以下由北到南)臺北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神。（圖／資料照，PLG提供）

記者廖聿偉/綜合報導

台灣職籃新聯盟參與隊伍(以下由北到南)臺北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神，今（9）日共同發表聲明，將以「Taiwan Professional Basketball League （TPBL）」為名進行聯盟及協會相關申請。也表示雖對於臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿、臺南台鋼獵鷹、高雄17直播鋼鐵人宣布退出新聯盟籌備一事表達遺憾，但也相信新聯盟未來在會長莊瑞雄委員的帶領下，必定會為球員打造最好的舞台，也帶給球迷最精彩的比賽。

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今年休賽季兩職籃合併，共組「11+1的新聯盟」，雖然過程一波三折，幾次開會下來進度基本沒有推進，而且臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿、臺南台鋼獵鷹、高雄17直播鋼鐵人等4隊選擇退出，回到P.League+，但其他4隊還是選擇以現有球隊成立新聯盟，定名為TPBL。

新聯盟TPBL成立　T1聯盟回應

而此前的T1聯盟則在TPBL成立後發表新聲明表示，「T1聯盟創立核心宗旨為與球團一齊努力，共同打造台灣最佳職業籃球環境，培養潛力新星並提供優秀選手發展舞台。歷經三個賽季以來，自始至終秉持著服務球團的立場，以公平、公正、公開的初衷為台灣籃球盡一份心力。因應台灣職業籃球大聯盟之成立與籌備，我們全力支持台灣籃球運動正向發展，創造球團、球員與球迷多贏的共好局面。」

以下是聯合聲明

未能以11支隊伍展開2024-25新球季是新聯盟7支隊伍最大的遺憾，我們深信台灣職業籃球聯盟要向更遠大美好的未來前進，所有的球隊團結在一起是必要也是唯一的條件，是以在本季兩聯盟賽事均圓滿落幕後，我們全力邀請職籃所有隊伍齊聚一堂，為團結的新聯盟共同奉獻心力。在三次的籌備工作會議，以及無數次線上群組討論中，我們總是抱持開放且互相尊重的態度，歡迎所有隊伍表達意見，也在每次必須產生決議前再三確認、詢問，我們相信充分溝通產生的共識，要比少數服從多數的投票花費更多時間與心力，但即使是如此做出的決議仍產生了不同的解讀，而最後11隊剩下7隊的結果告訴我們，台灣職籃距離團結還有很長的一段路。

我們深深肯定這四年所有台灣職籃聯盟以及球隊所做出的貢獻及努力，但在討論新聯盟的規章制度之前，或許不是先入為主的選定以哪個聯盟為主體，而應該客觀公正的討論每一個制度的合理性與公平性，畢竟建立在所有制度之上的價值應該是公平，沒有一支隊伍可以主導，也讓每一支參賽隊伍的意見都被充分尊重，新聯盟必須在這樣的原則下找到決策機制與執行辦法，才能為台灣職籃發展 做出最通盤考量的決定。

台灣職籃大聯盟成立

放眼未來，新聯盟將以『台灣職業籃球大聯盟Taiwan Professional Basketball League (TPBL)』為名進行聯盟及協會相關申請，也會在近日公布

TPBL的選秀規章，並邀請本季報名兩聯盟選秀之新秀球員參與後續的新人選秀會，而TPBL未來也將在莊瑞雄會長的帶領下，陸續落實聯盟規章與相關制度。

聯盟合併是極為複雜且困難的議題，過去兩年TPBL的七支隊伍付出過無數時間與精力進行溝通，也短暫接受「茲事體大」、「需要周延的規劃」等理由，但邁向未來的道路總要有起步的一天，即使困難我們也不逃避改變，我們樂觀的相信台灣籃球總有整合的一天，在這一天到來前，我們將繼續努力，不辜負球迷的期待。

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